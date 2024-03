Nach DFB-Schock: Goretzka lässt beim Kartfahren Dampf ab

IMAGO

Beim FC Bayern gesetzt, im DFB-Team nicht: Leon Goretzka

Sportlich ging es beim FC Bayern in den letzten Wochen wieder aufwärts, die Stimmung rund um den Verein hat sich entspannt. Am Mittwoch kam die Mannschaft nun für eine ungewöhnliche Teambuilding-Maßnahme zusammen.

"Quietschende Reifen und spektakuläre Überholmanöver" - die Stars des FC Bayern haben am Nachmittag kräftig Gas gegeben.

"Die Spieler, Trainer und das Team ums Team duellierten sich auf der Strecke mit Elektro-Karts und machten den besten Rennfahrer unter sich aus", teilte der Rekordmeister mit - und am Ende gewann ausgerechnet Mittelfeldmann Leon Goretzka.

Der 29-Jährige sicherte sich den "bayerischen Grand Prix", wie es hieß. Nach drei Qualifikations-Runden und dem finalen Rennen setzte sich Goretzka vor seinem Mittelfeld-Kollegen Konrad Laimer sowie Athletiktrainer Simon Martinello durch.

In der deutschen Nationalmannschaft wird Goretzka hingegen erst einmal nicht durchstarten.

Wie Bayern-Sportdirektor Christoph Freund am Dienstagabend indirekt bestätigt hatte, wird Bundestrainer Julian Nagelsmann den Routinier am Donnerstag nicht für die Testspiele der DFB-Elf in Frankreich (23. März) und gegen die Niederlande (26. März) nominieren.

Stattdessen ist Bayern-Youngster Aleksandar Pavlovic übereinstimmenden Medienberichten zufolge erstmals dabei.

FC Bayern: Leon Goretzka verbreitet schlechte Laune

Für Goretzka ist die Nichtberücksichtigung so kurz vor der Europameisterschaft im eigenen Land ein schwerer Schlag. Laut "Bild" war er der einzige Bayern-Profi, der bei seiner Ankunft an der Kartbahn schlechte Laune hatte.

Ob Nagelsmann den Achter für das Turnier bereits abgeschrieben hat, ist unklar. Sein Verzicht kommt durchaus überraschend, schließlich präsentierte sich Goretzka im neuen Jahr stabiler als noch im vergangenen Herbst.

Erst am Samstag brillierte der noch bis 2026 gebundene Antreiber mit vier Scorerpunkten (zwei Tore, zwei Vorlagen) beim 8:1-Kantersieg gegen Mainz 05.

Der Triumph als Rennfahrer dürfte für den früheren Schalker daher nur ein schwacher Trost gewesen sein.