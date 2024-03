Große BVB-Sorgen um Jadon Sancho

IMAGO

Fehlt Jadon Sancho dem BVB?

Borussia Dortmund bangt nach dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen die PSV Eindhoven (2:0) um Jadon Sancho. Der BVB-Torschütze hat womöglich eine Muskelverletzung erlitten.

"Der Muskel hat zugemacht, ich hoffe, dass er nicht ausfallen wird", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nach der Partie. BVB-Coach Edin Terzic erklärte: "Er hat ein bisschen was im hinteren Oberschenkel verspürt. Mal sehen, wie sich das über Nacht entwickelt. Aber wir hoffen, dass er gesund und in der Spur bleibt."

Eine Diagnose bei Sancho stand am Abend noch aus.

Der 23 Jahre alte Engländer hatte gegen Eindhoven mit einem starken Auftritt überzeugt und den BVB bereits in der 3. Minute mit seinem Treffer auf die Siegerstraße gebracht.

Sancho habe "sich selbst mit dem wichtigen Tor belohnt, er war unglaublich agil. Umso mehr er spielt, um so besser wird er", lobte Kehl. "Jadon hat heute seine beste Leistung gezeigt, seit er wieder hier ist. Er hatte einen großen Einfluss auf unser Spiel", sagte Terzic.

BVB gegen Eindhoven "außergewöhnlich gut"

Der BVB hatte Sancho im Januar auf Leihbasis von Manchester United zurück nach Dortmund geholt. Nach Anlaufschwierigkeiten scheint sich das Gastspiel nun doch zur Erfolgsgeschichte zu entwickeln.

"Es ist noch nicht lange her, da wurden wir noch gefragt, was mit Jadon los ist und wann er wieder trifft", sage Terzic süffisant mit Blick auf Sanchos Kritiker.

Schon am Wochenende beim 2:1-Sieg in der Bundesliga bei Werder Bremen hatten Sancho ein Tor erzielt.

"Es war keine leichte Zeit in den vergangenen Wochen. Wir mussten viel Kritik einstecken. Aber wir konnten nun zeigen, zu was wir in der Lage sind", sagte Terzic nach dem insgesamt überzeugenden Auftritt gegen die PSV: "Es ist nicht selbstverständlich für die Historie des Vereins, ins Viertelfinale der Champions League einzuziehen. Die ersten 30 Minuten waren außergewöhnlich gut, die besten in dieser Saison."