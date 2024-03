Bobic: "Nebengeräusche" stören den BVB

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Fredi Bobic analysierte die Leistungen des BVB

Borussia Dortmund steht erstmals seit 2021 wieder im Viertelfinale der Champions League. Der langjährige Bundesliga-Manager Fredi Bobic lobte den BVB, bemängelte aber die fehlende Konstanz.

"Das war lange eine enge Kiste - und am Ende ein verdientes Weiterkommen für Borussia Dortmund", schrieb Bobic mit Blick auf den 2:0-Sieg gegen die PSV Eindhoven in seiner "kicker"-Kolumne.

Zuvor hatte der BVB schon in der Bundesliga zwei Siege in Folge gegen Union Berlin (2:0) und Werder Bremen (2:1) eingefahren. Der "Mini-Lauf", so Bobic, käme für den Revierklub genau zur richtigen Zeit.

Schließlich gab es zuletzt beim BVB einige Themen abseits des Platzes. "Personalthemen wie die offene Zukunft von Mats Hummels und Marco Reus oder ein möglicher Malen-Verkauf im Sommer sorgen für Nebengeräusche, die das Kerngeschäft stören", merkte Bobic an.

Bobic: BVB "ein Team mit zwei Gesichtern"

Außerdem sei der BVB in dieser Saison lange "ein Team mit zwei Gesichtern" gewesen. Donyell Malen bezeichnete Bobic als "Lebensversicherung in der Offensive", Gregor Kobel sei "eine Bank im Tor". Dazwischen jedoch fehle es "zu oft an Konstanz".

Das Minimalziel könne der BVB jedoch noch erreichen. "Die Bewertung dieser Saison und auch des Trainers Edin Terzic steht und fällt mit der Qualifikation für die Champions League", so der 52-Jährige.

Über Rückkehrer Jadon Sancho, der zuletzt sowohl gegen Bremen und auch gegen Eindhoven traf, sagte Bobic: "Dass sich Leihgabe Jadon Sancho anfangs schwertat, war nach der wenigen Spielpraxis bei ManUnited nicht überraschend. Bei Rückholaktionen bekommst du selten den Spieler in der Form, in der er gegangen ist."

Doch die beiden jüngsten Tore würde zeigen, dass Sancho "ins Rollen kommt".

Womöglich bremst den Engländer nun aber eine Verletzung aus. Beim Spiel gegen Eindhoven zog sich Sancho wohl eine Muskelverletzung zu. Eine Diagnose stand am Abend noch aus.