BVB-Ikone übt Kritik an Edin Terzic

BVB-Coach Edin Terzic muss Kritik einstecken

Mit Niclas Füllkrug steht nur ein Spieler von Borussia Dortmund im Kader der Nationalmannschaft für die EM-Härtetests gegen Frankreich und die Niederlande. Für seine Reaktion auf die Ausbootung der anderen BVB-Profis muss Trainer Edin Terzic nun Kritik einstecken.

"Ich bin überrascht von der Aussage", sagte die Dortmunder Torwart-Ikone Roman Weidenfeller im Fußball-Talk "Triple" bei "Sky". "Ich frage mich jetzt: 'Was denken die Spieler wohl über ihren eigenen Trainer?'"

Die Antwort darauf gab der langjährige Bundesliga-Manager Horst Heldt: "Die Spieler sind total enttäuscht. Wenn du so kurz vor einer EM aussortiert wirst, brauchst du Unterstützung und Halt. Du erwartest von deinem Cheftrainer vielleicht nicht, dass er alles in Schutt und Asche redet, aber dass er seine eigenen Spielen verteidigt."

Der 54-Jährige mutmaßte, die BVB-Profis hätten Terzics Aussagen "nicht wohlwollend empfunden".

Das sagt BVB-Coach Edin Terzic zur DFB-Nominierung

Terzic hatte am Rande des Achtelfinal-Rückspiels in der Champions League gegen die PSV Eindhoven (2:0) für Unterstützung für Bundestrainer Julian Nagelsmann geworben.

Es gehe darum, "dass wir vielleicht nicht jede Entscheidung sofort hinterfragen, sondern dass wir mal dahinterstehen und dass wir die ganze Unterstützung in die Mannschaft, in die Gruppe legen, weil wir alle gemeinsam ein Ziel haben", sagte der BVB-Coach am "DAZN"-Mikrofon.

Er berichtete von einem engen Austausch mit Nagelsmann im Vorfeld der Nominierung. "So handhabt man das immer als Vereinstrainer, besonders wenn eigentlich ein großer Block an Spielern dabei war."Nagelsmann werde "die richtigen Entscheidungen für uns treffen", sagte Terzic. "Genau das Gleiche, das wir von uns erwarten, erwarten wir auch von der Nationalmannschaft. Dass es im Sommer ein richtiges Fest wird, dass wir erfolgreichen Fußball spielen."