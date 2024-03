BVB-Stars außen vor? Terzic kommentiert DFB-Umbruch

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

BVB-Coach Edin Terzic spricht über den DFB-Umbruch

Der große Umbruch in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft drei Monate vor der Heim-EM trifft die Spieler von Borussia Dortmund besonders hart. BVB-Coach Edin Terzic äußert sich zur Kader-Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Mats Hummels, Niklas Süle oder Julian Brandt aussortiert, mit Niclas Füllkrug nur ein BVB-Profi im Aufgebot? Dieses aus Dortmunder Sicht bittere Szenario dürfte Realität werden, wenn Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag seinen Kader für die Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande verkündet.

BVB-Coach Edin Terzic warb am Rande des Achtelfinal-Rückspiels in der Champions League gegen die PSV Eindhoven (2:0) dennoch für Unterstützung für Nagelsmann. Es gehe darum, "dass wir vielleicht nicht jede Entscheidung sofort hinterfragen, sondern dass wir mal dahinterstehen und dass wir die ganze Unterstützung in die Mannschaft, in die Gruppe legen, weil wir alle gemeinsam ein Ziel haben", sagte Terzic am "DAZN"-Mikrofon.

Er berichtete von einem engen Austausch mit Nagelsmann im Vorfeld der Nominierung. "So handhabt man das immer als Vereinstrainer, besonders wenn eigentlich ein großer Block an Spielern dabei war."

BVB-Coach Edin Terzic hofft auf EM-"Fest"

Nagelsmann werde "die richtigen Entscheidungen für uns treffen", sagte Terzic. "Genau das Gleiche, das wir von uns erwarten, erwarten wir auch von der Nationalmannschaft. Dass es im Sommer ein richtiges Fest wird, dass wir erfolgreichen Fußball spielen."

Die Härtetests gegen Frankreich und die Niederlande sind die letzten Partien vor dem EM-Auftaktspiel am 14. Juni in München gegen Schottland. Es wird erwartet, dass der dafür berufene Kader zumindest ein Fingerzeig ist, wer letztlich das EM-Ticket löst und wer das Turnier zuhause auf dem Sofa schauen muss.

Neben den BVB-Stars wird mit Leon Goretzka vom FC Bayern mindestens ein weiterer namhafter Akteur von Nagelsmann nicht berücksichtigt. Dagegen stehen zahlreicher Neulinge und Rückkehrer im Aufgebot.