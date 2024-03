Kader-Umbruch beim BVB? Watzke spricht Klartext

IMAGO/Christian Schroedter

Hans-Joachim Watzke ist Geschäftsführer beim BVB

Schon jetzt laufen beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund die Vorbereitungen für die kommende Saison. Ein großer Kader-Umbruch steht dem BVB allerdings nicht bevor.

Das stellte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Interview mit "DAZN" klar. "Der wäre, wenn du mehr als die Hälfte der Stamm-Mannschaft rauswirfst", sagte er mit Blick auf einen XXL-Umbruch.

Der BVB plane im Sommer lediglich "Optimierungsarbeiten". Mit Gregor Kobel, Nico Schlotterbeck, Jamie Bynoe-Gittens, Julien Duranville oder Youssoufa Moukoko verfüge der Revierklub schließlich über einige junge Spieler.

"Wir müssen nicht alles runderneuern. Es gibt immer mal ein paar Ideen, die man hat, aber ein ganz großer Umbruch ist es nicht", betonte Watzke.

Die 10,6 Millionen Euro, die der BVB durch den Viertelfinaleinzug in der Champions League kassiert, kommen den Dortmundern gelegen.

"Das ist schönes Geld, aber hier ist nicht alles auf Kante genäht", merkte Watzke an und ergänzte: "Das ist schön zu haben, dann können wir mehr investieren."

Watzke: Abschied von BVB-Duo denkbar

Der BVB-Boss hatte bereits angekündigt, dass ein Abschied der beiden Routiniers Mats Hummels und Marco Reus nicht ausgeschlossen ist. Die Verträge des Duos laufen am Saisonende aus.

"Irgendwann wird es soweit sein, dass wir zwei, die viel für Borussia Dortmund geleistet haben, verlieren. Aber das fängt man dann auf, das hat es immer schon gegeben", so der 64-Jährige.

Die beiden "waren und sind prägende Spieler", fügte Watzke hinzu, betonte jedoch: "Wenn du auf das Karriereende zugehst, läuft das nicht linear ab. Deine Spieleinsätze werden nicht mehr. Man sieht das bei beiden. Sie sind nicht mehr bei jedem Spiel dabei, weil du auch längere Regenerationszeiten brauchst. Es ist nicht mehr so wie in ihrer besten Phase, als sie 45 Spiele von Beginn an gemacht haben."