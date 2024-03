Scharfe Kritik an Pavlovic-Nominierung

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern gibt sein DFB-Debüt

Newcomer Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern steht bei den Länderspielen gegen Frankreich und die Niederlande erstmals im Kader der deutschen Nationalmannschaft - eine Entscheidung von Bundestrainer Julian Nagelsmann, die nicht überall auf Gegenliebe stößt.

"Für mich persönlich nach zehn, zwölf Bundesliga-Spielen ist es zu früh", kommentierte "DAZN"-Experte Sami Khedira die Pavlovic-Nominierung.

Der 19-Jährige sei "ein wunderbarer Junge, der sehr wissbegierig ist, der eine große Karriere vor sich hat" und "auf Dauer" definitiv auch das Zeug zum Nationalspieler habe, lobte Khedira. Nagelsmanns Einladung für das Eigengewächs des FC Bayern sei aber eine "politische Entscheidung. Daran beteilige ich mich nicht, ich versuche, es sportlich zu bewerten", sagte Khedira.

Pavlovic sei zwar "auf dem richtigen Weg", hat laut der Einschätzung des Weltmeisters von 2014 aber auch noch Luft nach oben. Khedira nannte in diesem Zusammenhang die Leistung des Mittelfeld-Talents bei der 0:3-Pleite des FC Bayern im Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen als Beispiel. Dabei habe man gesehen, "dass es noch an ein bisschen was fehlt - gerade in Drucksituationen".

FC Bayern: Startelfchancen für Aleksandar Pavlovic im DFB-Team?

Deutliche Worte zum Pavlovic-Hammer fand der frühere Bundesliga-Coach Peter Neururer. "Mich nervt es, dass wir immer noch von einer Probierphase reden. Wir sind zwei Länderspiele von der EM entfernt", polterte der 68-Jährige bei "Sport1". "Die größten Probleme unserer Nationalmannschaft bei den letzten Turnieren waren, dass die Eingespieltheit gleich Null war und dass nicht die besten Spieler auf dem Platz standen, sondern einige aus politischen Gründen."

Ähnliches wittert Neururer auch jetzt bei Pavlovic. "Er wäre auch für Serbien spielberechtigt und der DFB versucht, ihn sich noch vor der EM einzuverleiben." Solche "Experimente" zum aktuellen Zeitpunkt bezeichnete der Kult-Trainer als "absoluten Schwachsinn, katastrophal und schlecht".

Neururer rechnet sogar mit Startelfchancen für Pavlovic gegen Frankreich und/oder die Niederlande im defensiven Mittelfeld neben Rückkehrer Toni Kroos. "Wenn er nur auf der Bank sitzt, würde seine Nominierung gar keinen Sinn ergeben", so der 68-Jährige. Alleinig für den DFB spielberechtigt ist Pavlovic aber erst nach einem Pflichtspiel, zum Beispiel bei der Europameisterschaft.

"Kroos ist erstmals nach langer Zeit wieder dabei und wird auch hundertprozentig spielen", ansonsten sollte Nagelsmann "seine Trainerlizenz zurückgeben", witzelte Neururer.