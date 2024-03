Gladbachs Trainer-Entscheidung durchgesickert

IMAGO/Laci Perenyi

Bleibt wohl Gladbach-Coach: Gerardo Seoane

Borussia Mönchengladbach hält trotz des bitteren Ausscheidens im DFB-Pokal gegen Drittligist 1. FC Saarbrücken offenbar an Trainer Gerardo Seoane fest.

Wie "Bild" unter Berufung auf Quellen aus der Gladbacher Chefetage berichtet, soll der 45 Jahre alte Schweizer "auf jeden Fall" im Amt bleiben. Auch eine Trennung im Sommer sei "absolut kein Thema", schreibt das Boulevard-Blatt.

Intern sollen Seoanes Fachkenntnisse weiter hoch geschätzt werden, heißt es. Er solle "alle Zeit" bekommen, den Umbruch im Gladbacher Kader weiter voranzutreiben.

Aber: In der Vereinsführung der Borussia soll es Befürchtungen geben, Seoane könnte es wie einst sein Schweizer Landsmann Lucien Favre machen, und selbst seinen Rücktritt einreichen.

Dazu bewegen könnten den früheren Chefcoach von Bayer Leverkusen womöglich die sehr wechselhaften Leistungen seiner Mannschaft, die in der Bundesliga mit nur 27 Punkten aus 25 Spielen auf einem ernüchternden zwölften Tabellenplatz rangiert.

Gladbach: Weigl und Kramer von "Lösungen" betroffen?

Ein herber Nackenschlag für Gladbach war auch die 1:2-Pleite am Dienstag im DFB-Pokal in Saarbrücken. Hätte die Fohlenelf die Partie gegen den Außenseiter gewonnen, hätte sie nur noch ein Sieg gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern vom Einzug ins Finale in Berlin getrennt.

Nach der Pokal-Blamage hatte Sportdirektor Roland Virkus "Lösungen" gefordert, "Von den Spielern – und vom Staff". "Bild" zufolge steckt dahinter aber keine Drohung, sondern ein Freifahrtschein für Seoane.

Explizit werden mögliche Maßnahmen wie die Degradierung von Kapitän Julian Weigl auf die Bank oder ein Kader-Rauswurf von Rio-Weltmeister Christoph Kramer erwähnt, die der Gladbacher Übungsleiter nun mit Rückendeckung der Verantwortlichen durchsetzen könnte. Auch die Top-Talente Luca Netz und Joe Scally sollen künftig nicht mehr unantastbar sein.