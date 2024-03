Kehl formuliert klare Erwartung an BVB-Stars

IMAGO/Tilo Wiedensohler

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl

Borussia Dortmund ist am Mittwochabend dank eines 2:0-Heimsiegs gegen die PSV Eindhoven in das Viertelfinale der Champions League eingezogen. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zeigte sich im Nachgang sehr erleichtert, formulierte gleichzeitig aber eine klare Forderung an die siegreichen Dortmunder.

Nach dem Erfolg im Achtelfinal-Rückspiel gegen die Niederländer sprach Sebastian Kehl zunächst von einem "hochverdienten Weiterkommen": "Wir freuen uns, endlich mal wieder unter den besten Acht in Europa zu sein", meinte der Dortmunder Sportdirektor bei "DAZN".

Im Konkreten gehört der BVB erstmals seit der Saison 2020/2021 wieder zu den Viertelfinalisten in der Königsklasse. Schon damals war Edin Terzic der Dortmunder Cheftrainer.

Terzic tritt damit in einen elitären Kreis bei Borussia Dortmund ein: Er ist nach Ottmar Hitzfeld (1996/1997 und 1997/1998) und Jürgen Klopp (2012/2013 und 2013/2014) erst der dritte BVB-Coach, der die Schwarz-Gelben zweimal in die Runde der letzten acht Team in der Champions League führen konnte.

Für Kehl sei das Überstehen der ersten K.o.-Runde in der Königsklasse ein klarer Beleg dafür, dass der BVB "auch weiterhin präsent ist". Die gesamte Saison auf europäischem Parkett verlaufe schon sehr zufrieden stellend, hatte sich Borussia Dortmund doch in der Gruppenphase bereits als Erster gegen die prominente Konkurrenz von Paris Saint-Germain, der AC Mailand und Newcastle United durchgesetzt.

BVB vor vielen Top-Spielen in der Bundesliga

"Das Champions-League-Gesicht von Borussia Dortmund ist richtig gut. Es war nicht ganz leicht, aber die Mannschaft hat das im Tank", befand auch Sportdirektor Kehl am späten Mittwochabend.

Gleichzeitig stellte der 42-Jährige auch klar, was er in den kommenden Wochen von den Schwarz-Gelben im Alltagsgeschäft Bundesliga für Ansprüche stellt: "Ich erwarte, dass wir das auch in der Bundesliga zeigen, denn wir müssen in den wichtigen Spielen liefern, damit wir auch im nächsten Jahr auf dieser Bühne präsent sind."

In der Bundesliga rangiert der BVB derzeit zwar auf Tabellenplatz vier, der die erneute Qualifikation zur Champions League bedeuten würde. Allerdings stehen die Westfalen noch vor schwierigen Aufgaben unter anderem gegen Bayern München (30. März), Bayer Leverkusen (21. April) und RB Leipzig (27. April).