Comeback gegen den BVB? Coman macht "großen Fortschritt"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Kingsley Coman könnte dem FC Bayern gegen den BVB wieder zur Verfügung stehen

Beim 3:2-Sieg des FC Bayern Anfang Januar gegen den FC Augsburg verletzte sich Kingsley Coman schwer am Knie. Rund sieben Wochen nach dem Unglück steht der Flügelspieler nun offenbar vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining. Pünktlich zum Bundesliga-Klassiker gegen den BVB könnte der Franzose dann wieder in den Kader zurückkehren.

Bereits Ende Februar stand Kingsley Coman erstmals wieder für Laufeinheiten auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße. Inzwischen sind sieben Wochen vergangen, seitdem sich der Linksaußen beim Gastspiel in Augsburg das Innenband im linken Knie gerissen hatte.

In dieser Woche machte der 55-fache Nationalspieler laut "Bild" aber nun einen "großen Fortschritt auf dem Weg zurück ins Mannschaftstraining". Demnach absolvierte Coman am Anfang der Woche anspruchsvolle Konditionseinheiten mit seinem Reha-Coach. Diese waren offenbar so anstrengend, dass der Rechtsfuß im Anschluss platt auf den Rasen sank.

FC Bayern: Coman zum BVB-Kracher wieder fit?

Am Donnerstag folgte dann ein Programm bei Fitness-Chef Prof. Dr. Holger Broich. Nach Angaben der Boulevardzeitung sei dies ein Zeichen, dass der verletzte Spieler in Kürze wieder am Teamtraining teilnehmen wird. Laut "Bild" soll Coman maximal noch drei Wochen ausfallen. Pünktlich zum Kracher gegen Borussia Dortmund könnte der 27-Jährige dann wieder eine Alternative sein.

Intern mache man sich beim FC Bayern leise Hoffnungen, dass der gebürtige Pariser beim Klassiker am Ostersamstag (18:30 Uhr) wieder ein Kandidat für den Kader ist. Sollte eine Rückkehr gegen den BVB wie angestrebt gelingen, würde Coman auf eine Ausfallzeit von etwa zehn Wochen zurückblicken.

Damit würde der ehemalige Turiner unter der Maximalausfallzeit von zwölf Wochen bleiben. Bereits kurz nach der Verletzung ging man beim FC Bayern davon aus, dass Coman mindestens zwei Monate aussetzen muss.