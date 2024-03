Kimmich-Klartext: "Darüber braucht sich keiner wundern"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Joshua Kimmich vom FC Bayern will als Führungsspieler vorangehen

Nationalspieler Joshua Kimmich vom Bundesligisten FC Bayern überrascht es nicht, dass es im Fußball keine echten Typen mehr gibt.

"Man hat schon das Gefühl, dass man heutzutage weniger Charaktere mit Ecken und Kanten hat", sagte der Mittelfeldspieler im Gespräch mit "Münchner Merkur/tz".

Kimmich ergänzte: "Es ist aufgrund des heutigen Zeitgeists mit Sicherheit schwieriger als früher. Heute wird jede kleinste Kante gefühlt dauerdiskutiert, bewertet und am Ende für gut oder schlecht befunden. Es gibt so gut wie keinen Zwischenraum mehr, weniger Akzeptanz und Differenzierung."

Das führe zwangsläufig dazu, dass sich viele Fußballer "diesem Dauerfokus" entziehen. "Darüber braucht sich dann aber auch keiner wundern", betonte Kimmich.

Ihm sei es dagegen wichtiger, auf dem Platz als Führungsspieler voranzugehen.

"Nur dadurch kann man sich Respekt und Gehör verschaffen", stellte Kimmich klar und ergänzte: "Dann ist es wichtig, das große Bild im Kopf zu haben, sich Gedanken dazu zu machen, Ansprüche zu definieren, Interaktion mit Mitspielern auf und neben dem Platz, sich konkret für die Sache, für die Klubziele einzusetzen."

Kapitänsbinde beeinflusst Kimmichs Handeln nicht

Die Kapitänsbinde, egal ob im Verein oder in der Nationalmannschaft, sei stets eine Ehre. Die Binde vereine "viel Respekt, Demut aber eben auch Verantwortung".

"Dennoch beeinflusst sie nicht das eigene Handeln. Egal, ob mit oder ohne Binde, man agiert so wie man ist, so wie man Dinge sieht und so wie einen das Gefühl und das Bewusstsein leitet", so Kimmich.

Beim FC Bayern lief Kimmich in dieser Saison in zehn Pflichtspielen als Stellvertreter des eigentlichen Kapitäns Manuel Neuer auf.

Bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft trug der Allrounder zuletzt bei Testspielen im vergangenen Jahr. In Zukunft wird Ilkay Gündogan als Kapitän auflaufen.