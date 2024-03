Auf wen treffen die Bayern und der BVB?

unknown

In der Champions League steht das Viertelfinale auf dem Programm

32 Mannschaften sind angetreten, acht sind noch über: Am Freitag wird um 12 Uhr in Nyon das Viertelfinale der Champions League ausgelost. Der FC Bayern und der BVB sind noch mit im Topf. Kommen die beiden Bundesligisten mit einem blauen Auge davon? Oder ziehen sie einen der Top-Favoriten? Die Antwort gibt's im sport.de-Ticker.

+++ Die CL-Auslosung im Ticker +++

Ab 12 Uhr begleiten wir die Auslosung des Champions-League-Viertelfinals an dieser Stelle im ausführlichen Live-Ticker.

Gute und schlechte Nachrichten für den FC Bayern und den BVB. Die gute: Beide sind bei der Champions-League-Auslosung zum Viertelfinale am Freitag in Nyon noch mit dabei. Die schlechte: Beiden droht ein echtes Hammer-Los.

Unter die acht noch im Wettbewerb befindlichen Mannschaften hat es in diesem Jahr kein "Kleiner" geschafft. Stattdessen sind die Lostöpfe mit dem Who is Who des europäischen Fußballs gefüllt. Mit dabei sind neben den deutschen Vertretern noch Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, der FC Barcelona, der FC Arsenal und Atlético Madrid.

FC Bayern und BVB droht ein direktes Duell

Auch der Worst Case ist möglich: Anders als im Achtelfinale, sind Duelle von Mannschaften aus der gleichen Liga möglich. Bedeutet: Kommt es hart auf hart, hauen sich die Bayern und Dortmunder gegenseitig raus.

Drei Mal trafen die beiden deutschen Schwergewichte in der Königsklasse schon aufeinander. Im Finale 2013 sowie im Viertelfinale 1997/98. Die Bilanz ist ausgeglichen. Je einem Sieg und einer Niederlage steht ein Unentschieden gegenüber.

Als Topfavoriten auf den Titel gelten in dieser Saison weder die Münchner noch die Dortmunder. Bei den Buchmachern ganz oben auf den Zetteln stehen Rekordsieger Real Madrid und Titelverteidiger Manchester City. Auch der FC Arsenal wird von den Wettanbietern auf dem Papier stärker als die beiden Bundesligisten eingeschätzt.

Ausgetragen werden die Viertelfinals am 9./10. und 16./17. April. Welches Spiel an welchem Tag stattfindet, wird zeitnah nach der Auslosung bekanntgegeben.