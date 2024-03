Gibt's das nächste Feuerwerk, Herr Tuchel?

IMAGO/Markus Fischer

Thomas Tuchel trifft mit dem FC Bayern auf Darmstadt

Nach dem Kantersieg gegen Mainz 05 geht es für den FC Bayern in der Bundesliga am Samstag (15:30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel gegen den SV Darmstadt 98 weiter. Einen Tag vorher beantwortet Trainer Thomas Tuchel alle Fragen auf der Pressekonferenz.

sport.de berichtet am Freitag ab 11:30 live über die Medienrunde in München.

+++ Gibt es gegen Darmstadt das nächste Feuerwerk? +++

Obwohl die Chancen in der Meisterschaft bei zehn Punkten Rückstand auf Leverkusen inzwischen eher theoretischer Natur sind, hat sich der FC Bayern jüngst noch einmal berappt. Auf das Weiterkommen in der Champions League gegen Lazio Rom folgte vergangenes Wochenende ein furioser 8:1-Sieg gegen Mainz 05. Schlusslicht Darmstadt, das erst kürzlich selbst mit 0:6 gegen den FC Augsburg unter die Räder geraten war, könnte ein ähnliches Schicksal drohen. Will Tuchel wieder ein Schützenfest wie bei 8:0 im Hinspiel sehen?

+++ Wie reagierten die ausgebooteten Nationalspieler? +++

Für einige Bayern-Stars setzte es derweil unter der Woche eine Enttäuschung. Als Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag seinen Kader für die letzten beiden Länderspiele vor der Heim-EM nominierte, fiel der Bayern-Block nämlich kleiner als sonst aus. Leon Goretzka, Serge Gnabry und der gesperrte Leroy Sané sind nicht dabei. Wie haben die verdienten Spieler auf die Entscheidung des DFB-Coaches reagiert? Und was hält Tuchel von der Maßnahme?

+++ Wunschgegner für die Champions League? +++

Die wohl letzte Titelchance der Saison bietet sich dem FC Bayern in der Champions League. Am Freitagmittag (ab 12 Uhr im LIVE-Blog) klärt sich kurz nach der Bayern-PK, auf wen die Münchner im Viertelfinale treffen. Deutsches Duell gegen den BVB, Giganten-Treffen mit Real Madrid oder die Revanche gegen Manchester City: Hat Tuchel mit Blick auf die Auslosung um 12 Uhr einen Wunschgegner für die nächste Runde?