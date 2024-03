Euroapameister von 1996 wünscht sich ter Stegen im Tor

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Marc-André ter Stegen oder Manuel Neuer - wer steht bei der EM in deutschen Tor?

Noch hat sich Julian Nagelsmann nicht festgelegt, wer bei der Heim-EM im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft steht. Vor dem ersten EM-Härtetest in Frankreich will der Bundestrainer mit Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen sprechen. Ein Europameister von 1996 hat in der T-Frage einen Wunsch.

Manuel Neuer, der Weltmeister, oder doch Marc-André ter Stegen, die lebende Barca-Legende? "Puh, das ist wirklich eine richtige schwierige Frage", räumt Steffen Freund im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de ein. Eine, die der Europameister von 1996 gleichwohl beantwortet.

"Ich würde es Marc-Andre ter Stegen von Herzen gönnen", sagt Freund. Der frühere Gladbacher ter Stegen sei in Barcelona "bei einem der größten Klubs" nicht nur als Spieler gereift, sondern seit Jahren "überragend", erläutert der RTL-Experte seine Wahl. "Ich würde mich jetzt einfach mal für Marc-André ter Stegen entscheiden, weil er es einfach auch mal verdient hat, bei einem großen Turnier im Tor zu stehen."

Ter Stegen wartet seit Jahren auf seine Chance. Einzig beim Confed-Cup-Sieg 2017 ließ ihn der damalige Bundestrainer Joachim Löw das Tor hüten. Bei der WM 2018, der EM 2021 und der WM 2022 schmorte der Barca-Keeper auf der Bank - und das auch, wenn sich Neuer nach Verletzungspausen hatte zurückkämpfen müssen.

Genau das blüht ter Stegen auch bei der Heim-EM. Zwar hatte er Neuer während dessen langer Verletzungspause infolge eines Ski-Unfalls im deutschen Kasten tadellos vertreten. Bundestrainer Julian Nagelsmann machte allerdings schon früh nach Neuers Comeback im vergangenen Oktober deutlich, der Weltmeister von 2014 werde in die Nationalelf zurückkehren.

Nationalmannschaft: Lothar Matthäus sieht Manuel Neuer bei EM im DFB-Tor

Für die EM-Härtetests in Frankreich am 23. März und in Düsseldorf gegen Holland am 26. März (live bei RTL und auf RTL+) steht Neuer erstmals seit der WM in Katar wieder im Kader - und wohl auch zwischen den Pfosten.

Auf der DFB-PK zur Kadernominierung legte sich Nagelsmann noch nicht fest, wer bei der Heim-EM im Tor steht. Er wolle erst mit seinen beiden Torhütern das Gespräch führen. Der 36-Jährige ließ aber durchblicken, dass Neuer wieder die Nummer eins sein wird. Ter Stegen, sagte Nagelsmann, sei "reflektiert genug", um die Situation anzunehmen.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist "überzeugt, dass Manuel Neuer die Nummer eins ist. Manuel Neuer nimmt man ja nur mit, wenn er die Nummer eins ist, sonst braucht man ihn ja nicht mitnehmen", sagte Matthäus bei RTL/ntv und sport.de.