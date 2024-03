Schwalben-Vorwürfe gegen Harry Kane

IMAGO/Ulrich Wagner

Harry Kane vom FC Bayern wird in seiner Heimat vorgeworfen, zu häufig zu Boden zu gehen

Der ehemalige Premier-League-Torjäger Chris Sutton wirft seinem Landsmann Harry Kane vom FC Bayern vor, zu den schlimmsten Schwalbenkönigen im Weltfußball zu zählen.

Harsche Kritik aus England an Harry Kane vom FC Bayern. Nach Meinung von Ex-Profi Chris Sutton, 85-facher Torschütze in der Premier League, ist der Mittelstürmer-Star der "schlimmste Schwalbenkönig" überhaupt, wie er im "Daily Mail"-Podcast "It's All Kicking Off" behauptet.

Zähle man alle Spieler auf, die zu Schwalben neigen, sei Kane "mit Abstand der Sieger". Da der 30-Jährige nicht weniger als der Kapitän der englischen Nationalmannschaft ist, würde er aus Respekt aber nie genannt werden, so Sutton: "Er ist ein hervorragender Schwalbenkönig und kommt Woche für Woche damit durch - die ganze Zeit. Harry Kane ist ein Serien-Schwalbenkönig, der schlimmste, den ich je gesehen habe."

Kane sei zugleich "ein brillanter Spieler und ein wunderbarer Torjäger, er hat alles", so dessen Landsmann. "Aber eben auch einer, der Schwalben macht."

Klinsmann in Top 5 der schlimmsten Schwalbenkönige

Konkrete Beispiele von Spielen, in denen Harry Kane mit vermeintlichen Fouls versucht haben soll, sich und seiner Mannschaft Vorteile zu verschaffen, lieferte Chris Sutton indes nicht. Reporter und Podcast-Host Ian Ladyman reagierte derweil regelrecht ungläubig auf die Aussagen des Ex-Profis. In seiner Top 5 der größten Schwalbenkönige fehlt Harry Kane.

Auf Platz fünf setzte Ian Ladyman vielmehr Jürgen Klinsmann, der 1995 mit seinem "Dive" im Trikot von Tottenham Hotspur für Aufsehen sorgte. Auf den weiteren Plätzen folgen Cristiano Ronaldo, Luis Suárez und Rivaldo, den unrühmlichen ersten Platz bekommt Ashley Young.

Der Routinier vom FC Everton falle mittlerweile zwar nicht mehr häufig mit Schwalben auf, "aber es gab eine Zeit, als er bei Aston Villa und Manchester United spielte, da war Young absolut lächerlich", so der Reporter überzeugt. "Das war, bevor es den VAR gab."