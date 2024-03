Real Madrid buhlt offenbar um drei Bayern-Stars

IMAGO/Mladen Lackovic

Joshua Kimmich und Jamal Musiala sollen Interesse bei Real Madrid wecken

Real Madrid steht ein spannender Transfer-Sommer bevor. Die Königlichen wollen Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain loseisen. Der spanische Hauptstadtklub schielt aber angeblich auch auf gleich drei Stars des FC Bayern.

Das Portal "realmadridexclusivo.com" berichtet jedenfalls, dass Real Madrid die Verpflichtungen von Alphonso Davies, Joshua Kimmich und Jamal Musiala prüft. Details werden jedoch nicht genannt.

Besonders der Name Davies überrascht in dieser Aufzählung nicht. Der Linksverteidiger wird schon seit Monaten mit einem Wechsel zu den Königlichen in Verbindung gebracht. Der 23-Jährige besitzt beim FC Bayern nur noch einen Vertrag bis 2025.

Die Münchner geben eine Verlängerung mit Davies aber noch nicht auf. Eine solche sei "gar nicht unwahrscheinlich", betonte Sportdirektor Christoph Freund zuletzt im Gespräch mit "Sky". "Es gibt Gespräche und die gestalten sich gut und offen. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie es ausgeht", sagte der Österreicher weiter.

Kimmich besitzt wie Davies ein Arbeitspapier bis 2025 beim FC Bayern. "Generell ist meine Situation ja sehr klar. Ich habe noch über ein Jahr Vertrag. Es hat jetzt noch keiner mit mir gesprochen. Deswegen bin ich sehr entspannt", sagte der Mittelfeldmann nach dem 8:1-Kantersieg gegen den FSV Mainz 05 am letzten Samstag. "Am Ende des Tages geht es für mich nur darum, meine Leistung zu zeigen. Wir haben eine Europameisterschaft vor der Tür und dann schauen wir, was abgeht."

FC Bayern plant wohl Musiala-Verhandlungen

Und Musiala? Der 21-Jährige ist noch bis 2026 gebunden. Der FC Bayern wird alles daran setzen, den Youngster langfristig im Klub zu halten.

"Sport Bild" zufolge hat es zuletzt bereits ein Treffen zwischen der Vereinsseite rund um Sportdirektor Freund und dem Musiala-Management gegeben. Dabei wurde vereinbart, dass die ganz konkreten Verhandlungen über eine Ausdehnung des Vertrages erst nach Saisonende vorgesehen sind.

Dass es gleich alle drei Spieler zu Real Madrid verschlägt, erscheint äußerst unwahrscheinlich.