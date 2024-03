Offiziell: Real Madrid lässt Mbappé-Traum platzen

IMAGO/Urman Lionel/ABACA

Darf Kylian Mbappé bei Olympia 2024 spielen?

Bittere Nachrichten für PSG-Superstar Kylian Mbappé: Sollte er im kommenden Sommer seinen Wechsel zu Real Madrid vollziehen, wird er unter keinen Umständen an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen können.

Wie zunächst "RMC Sport" am Donnerstagabend berichtete, wird die französische Fußball-Auswahl bei den Olympischen Spielen in Paris nicht auf die Dienste von Kylian Mbappé zurückgreifen können - zumindest dann nicht, wenn sein erwarteter Wechsel zu Real Madrid im Sommer tatsächlich über die Bühne geht.

Dies bestätigten die Königlichen einen Tag später gegenüber der Nachrichtenagentur "AFP". Der Verein begründete das Verweigern der Freistellung mit Sorgen um die Gesundheit der Spieler angesichts der weiteren Fußball-Großereignisse, wie der EM in Deutschland im Sommer. Da das olympische Turnier nicht unter die Schirmherrschaft der FIFA fällt, hat der spanische Spitzenklub in diesem Fall die Entscheidungshoheit.

Die Spieler könnten "nicht an der EM oder der Copa America und den Olympischen Spielen teilnehmen", erklärte der spanische Rekordmeister: "Sie können nur an einem Wettbewerb teilnehmen. Nicht an beiden." Die Notwendigkeit der Entscheidung sei mit Blick auf die Saison 2024/25 "völlig klar".

Mbappé-Teilnahme für Frankreich von großer Bedeutung

Aus dem derzeitigen Real-Kader betrifft diese Entscheidung allen voran Eduardo Camavinga und Aurélien Tchouaméni, die zumindest rein theoretisch in das französische Aufgebot berufen werden können. Dass sehr bald auch Mbappé davon betroffen ist, zweifelt kaum noch jemand an. Sein Wechsel nach Madrid soll bereits seit mehreren Wochen feststehen. Mit der offiziellen Bestätigung des Transfers wird ebenfalls zeitnah gerechnet.

Jede Nation darf im olympischen Fußball-Turnier drei Nicht-U23-Spieler in den Kader berufen. Für die Strahlkraft und den eigenen Erfolg hatte der nationale Verband seine Hoffnungen voll und ganz in das Zugpferd Mbappé gesetzt - doch dieser Zug ist nun wohl endgültig abgefahren.

Real will mit Mbappé auf USA-Tour gehen

Ob das letzte Wort in dieser Angelegenheit gesprochen ist, bleibt allerdings abzuwarten. "RMC Sport" berichtet, dass es theoretisch noch möglich ist, dass Mbappé bei den Real-Verantwortlichen um eine Ausnahmeerlaubnis bittet. Eine Olympia-Teilnahme im eigenen Land hatte der 25-Jährige in der Vergangenheit mehrfach als großen Traum bezeichnet.

Dass die Madrilenen seiner Teilnahme zustimmen, gilt jedoch als unwahrscheinlich, schließlich ist der Superstar in den Wochen zuvor schon bei der EM im Einsatz. Dazu fällt das olympische Fußball-Turnier zu großen Teilen mitten in die Saisonvorbereitung. Im Rahmen dieser wird Real unter anderem auf USA-Tour gehen. Hier will der Klub Mbappé angeblich unbedingt mit dabei haben.