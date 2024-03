Neues Sancho-Preisschild enthüllt

IMAGO/Joachim Bywaletz

Jadon Sancho spielt derzeit auf Leihbasis für den BVB

Im Januar 2024 holte Borussia Dortmund seinen Ex-Schützling Jadon Sancho auf Leihbasis von Manchester United zurück ins Ruhrgebiet. Nach kurzem Auf und Ab zeichnete sich zuletzt ab, dass sich der Deal lohnen könnte. Um den Engländer allerdings wieder fest unter Vertrag nehmen zu können, wäre wohl eine finanzielle Anstrengung von Nöten, die der BVB kaum in Betracht ziehen dürfte.

Manchester United plant angeblich, Jadon Sancho im Sommer 2024 für 45 bis 58 Millionen Euro auf den Markt zu stellen. Ausschlaggebend wird demnach letztlich sein, wie sich der 23-jährge Flügelstürmer während seiner restlichen Leihzeit beim BVB präsentiert. Das berichtet der "Football Insider".

Sollten diese Informationen zutreffen, dürfte ein Verbleib in Dortmund über den Sommer hinaus sehr unwahrscheinlich sein. Zwar kommt Sancho an seiner alten Wirkungsstätte, an der er von 2017 bis 2021 mit 50 Toren und 64 Vorlagen in 137 Pflichtspielen glänzte und zu einem der begehrtesten Spieler des europäischen Fußballs aufstieg, langsam wieder in Fahrt. Die genannte Investition scheint für den BVB aber schlicht zu groß zu sein.

Mitte Januar bestätigte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bei "Sky" bereits, die Chance auf eine feste Verpflichtung Sanchos sei "realistisch betrachtet nicht wahnsinnig groß". Eine Kaufoption existiere zudem nicht, da man schlicht nicht die Verhandlungsposition hatte, eine solche durchzudrücken.

Gerüchte um niedrigere Ablöseforderung machten dem BVB angeblich Hoffnung

Übrigens: Unlängst berichtete die "Bild", United sei bereit, Sancho für "nur" 35 bis 40 Millionen Euro ziehen zu lassen. Die Red Devils wollten Sancho "unbedingt loswerden" und dabei auch vor finanziellen Einbußen nicht Halt machen. Zudem hieß es, dass der BVB vor dieser Forderung nicht zwingend zurückschrecken würde. Ein Verkauf von Donyell Malen könne den Transfer möglich machen.

Sancho wechselte einst für 85 Millionen Euro vom BVB zu United, fand in seiner englischen Heimat aber nur selten zu der Form, die ihn in Dortmund unverzichtbar gemacht hatte. 2023/24 gipfelte das Missverständnis in einer öffentlichen Schlammschlacht mit Trainer Erik ten Hag.