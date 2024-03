Wolfsburg gibt Verletzungsupdate bei DFB-Stürmerin Popp

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Wolfsburgs Stürmerin Alexandra Popp wurde am Freitag verletzt ausgewechselt

Pokalsieger VfL Wolfsburg gibt Entwarnung: Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp hat sich beim 1:2 in der Fußball-Bundesliga bei der TSG Hoffenheim am Freitag keine schwerwiegende Verletzung zugezogen und soll in Kürze wieder ins Training einsteigen.

Nach Klubangaben ergab eine MRT-Untersuchung am Samstagmorgen, dass Popp "keine strukturelle Verletzung im Knie" erlitten habe.

Die 32-Jährige, die schon in der 34. Minute ausgewechselt worden war, könne "in einigen Tagen" wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen.

Damit könnte Popp beim Gipfeltreffen am 23. März gegen den Titelverteidiger und Tabellenführer Bayern München wieder zur Verfügung stehen.