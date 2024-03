Kane bricht Seeler-Rekord - Sorge nach "Schreckmoment"

IMAGO/HMB Media

Bayern-Stürmerstar Harry Kane stellte einen neuen Bundesliga-Rekord auf

31 Tore in der ersten Saison: Das war bisher noch keinem Bundesliga-Profi gelungen. Beim 5:2 (2:1)-Sieg des FC Bayern beim SV Darmstadt 98 setzte Münchens Torjäger Harry Kane am Samstag neue Maßstäbe - und übertraf eine fast 60 Jahre alte Bestmarke von DFB-Legende Uwe Seeler. Nach dem Spiel gab es jedoch viele Sorgenfalten um den Engländer, der verletzte ausgewechselt werden musste.

"Uns Uwe" Seeler kam am Ende der Bundesliga-Saison 1963/64 auf 30 Tore für den Hamburger SV. Kein anderer Profi hatte danach mehr Treffer in seinem ersten Jahr im deutschen Fußball-Oberhaus erzielen können - bis Samstag.

Mit seinem Treffer zur zwischenzeitlichen Münchner 2:1-Führung in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schraubte Bayern-Star Kane die Torbilanz in seiner Debütsaison auf 31 Buden hoch - und das bereits am 26. Spieltag.

FC Bayern: Bricht Harry Kane auch den Lewandowski-Rekord?

Anfang Februar hatte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft bereits die Klub-Bestmarke gebrochen. Luca Toni hatte in seiner Bundesliga-Debütsaison 2007/08 24 Tore erzielt und sich auf Anhieb die Torjägerkanone gesichert - eine Auszeichnung, die wohl auch Harry Kane am Ende der laufenden Saison bevorsteht.

Nur noch zehn Treffer trennen Kane jetzt vom absoluten Torrekord in der höchsten deutschen Spielklasse. In der Saison 2020/21 übertraf Bayern-Goalgetter Robert Lewandowski die "ewige" Bestmarke des Münchners Goalgetters Gerd Müller, der seit der Spielzeit 1971/72 Bestand hatte.

Doch ob Kane weiter an der Rekordjagd arbeiten kann? Offen! "Er ist umgeknickt und musste den Knöchel mit Eis kühlen. Eine genaue Diagnose müssen wir noch abwarten. Wir hoffen, dass es bei dem Schreckmoment bleibt", sagte Bayern-Trainer Thomas Tuchel.

Laut Bayern-Sportdirektor Christoph Freund wird Kane trotzdem zur englischen Nationalmannschaft reisen und sich dort von seinen Vertrauensärzten durchchecken lassen. "Wir sind in enger Abstimmung. Er wird kein Risiko eingehen", sagte Freund und ergänzte: "Wir hoffen, dass es nicht so schlimm und er bald wieder auf dem Platz zurück ist."