Hamann kritisiert den FC Bayern

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Der FC Bayern hatte gerade zu Beginn Mühe in Darmstadt

Der FC Bayern hat auf der Abschiedstour von Thomas Tuchel einen weiteren Sieg eingefahren, ein deutliches 5:2 leuchtete am Ende der Auswärtspartie beim SV Darmstadt 98 aus Münchner Sicht auf der Anzeigetafel auf. Doch unter die Freude über die nächsten drei Punkte mischte sich auch ein wenig Kritik an den Gegentoren, die sowohl von TV-Experte Dietmar Hamann als auch von FCB-Keeper Manuel Neuer kam.

Alles eitel Sonnenschein beim FC Bayern nach dem 5:2-Erfolg über den SV Darmstadt am Böllenfalltor? Aus Sicht von "Sky"-Experte Dietmar Hamann nicht so ganz.

"Man darf nicht vergessen, dass die Bayern zwei Tore kassiert haben, Neuer vor dem ersten Tor einmal gut hält und Darmstadt einmal an den Pfosten und an die Latte schießt", legte Hamann beim Pay-TV-Sender den Finger in die Wunde und meckerte: "Das ist zu viel. Da müssen sie in den nächsten Wochen besser und energischer verteidigen."

Die Offensive um den überragenden Jamal Musiala (sport.de-Note 1,0!) hingegen bekam ein Extra-Lob vom früheren Bayern-Profi.

"Vorne haben sie fünf Tore erzielt, das haben sie gut gemacht", sagte er. Der Rekordmeister habe die "Pflichtaufgabe" gut gemeistert.

FC Bayern: Neuer rettet mehrfach stark

Mit seiner Kritik an den Gegentoren stieß Hamann derweil innerhalb der Bayern-Mannschaft auf offene Ohren, vor allem bei Torwart Manuel Neuer.

"Das ist deutlich zu viel. Da müssen wir drüber sprechen und das analysieren", sagte der 37-Jährige, der mit einer Monsterparade in der ersten Halbzeit gegen Darmstadts Mathias Honsak (16. Minute) seine ganze Klasse zeigte.

Bei den Gegentoren von Tim Skarke (28. Minute) und Oscar Vilhelmsson (90.+5), die ihn sichtlich wurmten, war er später dann machtlos.

Zwar seien die beiden Darmstädter Treffer "auch nicht ganz so leicht zu verteidigen" gewesen, räumte er ein, insgesamt seien es aber "einfach zu viele für uns", so Neuers Fazit bei "Sky".