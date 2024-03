Ärger mit Goretzka wegen DFB-Aus? Pavlovic bezieht Stellung

IMAGO/Markus Fischer

Beim FC Bayern spielen Leon Goretzka und Aleksandar Pavlovic Seite an Seite

Beim FC Bayern spielen Leon Goretzka und Aleksandar Pavlovic derzeit Seite an Seite im zentralen Mittelfeld, in der deutschen Nationalmannschaft ist dagegen nur Letzterer gefragt. Dennoch scheint es kein böses Blut zwischen den Teamkollegen zu geben.

Nein, nein, er habe sich dafür nicht entschuldigen müssen, versicherte Pavlovic nach dem 5:2-Auswärtssieg des FC Bayern bei Schlusslicht Darmstadt 98.

Für die Test-Duelle mit Frankreich (23. März) und den Niederlanden (26. März) steht der 19-Jährige überraschend erstmals im DFB-Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann - im Gegensatz zu Goretzka.

"Wir haben uns kurz ausgetauscht und miteinander geredet. Er ist nicht sauer auf mich. Ich kann auch nichts dafür, dass ich nominiert wurde", erklärte Senkrechtstarter Pavlovic, der in Kürze zu seinem Länderspiel-Debüt kommen könnte. Er habe sich das "natürlich nicht so schnell" erträumen lassen.

Verwundert über die Ausbootung von Goretzka zeigte sich Manuel Neuer. "Wer Leon kennt und weiß, wie ehrgeizig er ist und was er versucht, uns mitzugeben - da war ich am Anfang schon überrascht", sagte der Nationaltorhüter bei "Sky".

Der in Darmstadt überragende Jamal Musiala äußerte sich ähnlich: "Leon spielt sehr gut in letzter Zeit. Es ist schade für ihn. Ich weiß aber, dass er sehr hart arbeiten wird, damit er dann hoffentlich im EM-Kader dabei sein wird. Wir haben viele Qualität beim DFB, manchmal sind die einen Spieler mehr in Form als andere, dann verliert man den Platz einfach. Dann darf man nicht den Kopf hängen lassen, sondern hart arbeiten, damit man bei der nächsten Nominierung dabei ist."

FC Bayern stolz auf Eigengewächs Pavlovic

Unabhängig davon solle Pavlovic, der nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung in Darmstadt mit geschwollenem Auge schnell Entwarnung gegeben hatte, im Nationalteam "Spaß haben", betonte der Münchner Sportdirektor Christoph Freund.

Es sei "richtig stark, wie selbstverständlich er in seinen jungen Jahren spielt, welche Präsenz er auf dem Platz hat."

Ob es für eine EM-Nominierung reicht? "Wir werden sehen", sagte Pavlovic - und grinste: "Ich hoffe es."