Uli Hoeneß beklagt Bayerns Gegentor-Flut

Die Führung des FC Bayern bei einem Heimspiel

Beim FC Bayern zeigt die Formkurve wieder nach oben. Seit die Zukunft von Trainer Thomas Tuchel, der den Rekordmeister nach der Saison verlässt, geklärt ist, wirkt die Mannschaft befreit. Klub-Patron Uli Hoeneß sieht positive Anzeichen, doch der 72-Jährige wäre nicht er selbst, wenn er nicht auch etwas zu meckern hätte.

"Zunächst finde ich es sehr gut, wie die Mannschaft und der Trainer mit der neuen Situation umgehen. Es ist offensichtlich, dass sie sich zusammengerauft haben und beide Seiten sich sehr bemühen, aus der Situation das Beste zu machen", erklärte Hoeneß am Sonntag im Gespräch mit dem "kicker".

Allerdings ärgerte sich der langjährige Erfolgsmanager der Münchner auch über einige Dinge, die er beim 5:2-Auswärtssieg bei Schlusslicht Darmstadt 98 mitansehen musste.

Hoeneß deutlich: "Das Defensivverhalten der gesamten Mannschaft gefällt mir nach wie vor nicht. Jeder einzelne Spieler muss sich hinterfragen, ob er Zweikämpfe so bestreitet, wie es notwendig ist. Das sind individuelle Nachlässigkeiten, die unbedingt abzustellen sind."

Bislang haben die Bayern in 26 Liga-Partien 31 Gegentreffer kassiert. Zum Vergleich: Tabellenführer Bayer Leverkusen steht bei einem Spiel weniger bei lediglich 16 Gegentoren.

Hoeneß glaubt an "Chance" des FC Bayern gegen Arsenal

Dennoch sieht Hoeneß in der Champions League Chancen gegen den kommenden Gegner FC Arsenal. "Wenn wir hochkonzentriert Fußball spielen, haben wir eine Chance", stellte der einflussreiche Strippenzieher klar.

Schließlich liefere die Offensive um Goalgetter Harry Kane beständig ab. Der FC Bayern spielt am 9. April in London, das Rückspiel steigt acht Tage später in München.

Große Hoffnungen ruhen dann auch wieder auf Jamal Musiala, der in Darmstadt mit drei Scorerpunkten überragte. Schon beim 8:1 gegen Mainz 05 in der Vorwoche hatte der 21-Jährige einen Sahnetag erwischt.

"Er macht es sehr, sehr gut. Es ist ein Vergnügen, ihm zuzusehen, wie er den Ball am Fuß hält und auch unter Druck nicht unruhig wird", schwärmte Hoeneß.