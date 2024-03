FC Bayern verkündet Kane-Diagnose

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Harry Kane hat sich beim Sieg des FC Bayern in Darmstadt verletzt

Der deutliche 5:2-Auswärtssieg des FC Bayern bei Schlusslicht Darmstadt 98 wurde von Harry Kanes Verletzung überschattet. Am Sonntag hat der deutsche Rekordmeister nun die Diagnose beim Goalgetter verkündet. Auch zu Aleksandar Pavlovic und Raphael Guerreiro gab es ein Update.

Kane, der am Samstag sein 31. Saisontor erzielte und den Liga-Rekord von Robert Lewandowski (41) weiter im Blick hat, erlitt bei seiner Kollision mit dem Pfosten in der zweiten Spielhälfte eine vom Verein nicht näher definierte "Verletzung am linken Sprunggelenk".

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft werde in der Länderspielpause dennoch zu den Three Lions reisen und "in enger Absprache mit der medizinischen Abteilung des FC Bayern von den Teamärzten behandelt". Wie lange er ausfällt, blieb offen.

"Wir sind in enger Abstimmung. Er wird kein Risiko eingehen", sagte Sportdirektor Christoph Freund und ergänzte: "Wir hoffen, dass es nicht so schlimm und er bald wieder auf dem Platz zurück ist."

Im Falle von Mittelfeldtalent Pavlovic, der erstmals in die deutsche A-Nationalmannschaft berufen wurde, gaben die Münchner nach dessen leichter Kopfverletzung hingegen Entwarnung. Der 19-Jährige kann gegen Frankreich und die Niederlande mitwirken.

Schlechte Nachrichten gab es dagegen bei Raphael Guerreiro. Der portugiesische Außenbahnspieler erlitt einen "kleinen Muskelfaserriss im linken, vorderen Oberschenkel" und wird nicht zur Nationalmannschaft reisen.

FC Bayern hofft vor Wochen der Wahrheit auf Harry Kane

Nach der Länderspielpause beginnen für den FC Bayern die Wochen der Wahrheit, wenn es im Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund (30. März) und im Champions-League-Viertelfinale gegen den englischen Top-Klub FC Arsenal geht.

Er hoffe, "dass alle unverletzt zurückkommen", sagte Trainer Thomas Tuchel. Durch den Dreier in Darmstadt haben die Münchner ihre Pflicht im Titelrennen erledigt, Spitzenreiter Bayer Leverkusen kann durch einen Sieg in Freiburg aber wieder davonziehen.

Tuchel wird den FC Bayern nach der Saison verlassen. Ursprünglich war die Zusammenarbeit bis 2025 geplant, nach den vielen Rückschlägen der vergangenen Monate einigten sich beide Seiten jedoch auf eine vorzeitige Vertragsauflösung.