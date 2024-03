Alonso zum FC Bayern: Experten äußern Zweifel

IMAGO/Grant Hubbs

Xabi Alonso wird als möglicher Trainer des FC Bayern gehandelt

Im Sommer kommt es zur einvernehmlichen Trennung zwischen dem FC Bayern und Trainer Thomas Tuchel. Soviel steht fest. Offen ist hingegen weiterhin, wer auf Tuchel folgen wird. Als heißer Anwärter gilt seit Wochen Xabi Alonso von Bayer Leverkusen. Ein Experten-Duo äußert nun allerdings große Zweifel an einem Engagement des Spaniers beim deutschen Rekordmeister.

"Ich halte ihn nicht nur für einen sehr intelligenten Fußballspieler, sondern auch für einen sehr intelligenten Menschen. Insofern gehe ich fest davon aus, dass er in Leverkusen bleibt", bezieht Felix Magath, der den FC Bayern 2005 und 2006 zum Double führte, bei "Sky 90" Stellung.

Schließlich sei der FC Bayern im Vergleich zur Werkself "eine andere Welt", es handele sich um "zwei verschiedene Paar Schuhe", begründet Magath seine Vermutung. Die Handlungsmöglichkeiten, die Alonso in Leverkusen bekomme, werde er nirgends anders erhalten. Schon gar nicht beim FC Bayern.

Gerüchte, dass die Münchner Alonso mit enormen Zugeständnissen locken würden, lacht Magath weg: "Das wäre mal was Neues bei dem Bayern, da würde ich mich freuen", so der 70-Jährige mit wissender Miene.

Hamann: Das spricht gegen einen Wechsel zum FC Bayern

Mit Dietmar Hamann äußert sich beim TV-Talk ein weiterer Experte mit Bayern-Vergangenheit. "Ich halte es fasst für ausgeschlossen, dass die Vereine nicht wissen, was Sache ist und ich tendiere auch stark dazu, dass er da [bei Bayer Leverkusen, Anm.d.Red.] bleibt", äußert sich der ehemalige Mittelfeldstar zur Causa.

Man dürfe zudem nicht vergessen, dass Leverkusen dem unerfahrenen Alonso die Chance gegeben haben, ein Topteam zu trainieren, "was nicht selbstverständlich war", so Hamann weiter, der vermutet, dass der 42-Jährige durchaus dankbar ist und seinem Arbeitgeber nicht ohne Weiteres vor den Kopf stoßen würde. "So wie ich ihn kennengelernt habe, hat er das nicht vergessen", so Hamann weiter.

Auch einen Wechsel Alonsos zum FC Liverpool, über den ebenfalls seit Wochen diskutiert wird, hält Hamann für nahezu ausgeschlossen. Liverpool hätte sicherlich schon vor der vielbeachteten Bekanntgabe des Abschieds von Jürgen Klopp Gespräche gesucht. In diesem Fall wären Leute involviert gewesen und man hätte davon irgendwie gehört.

Mit Bayer Leverkusen führt Xabi Alonso die Tabelle der Bundesliga nach 26 Spieltagen klar an. Die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte scheint nur noch Formsache zu sein.