Dier "ein Stück weit verantwortlich" für Tuchel-Aus

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Eric Dier zieht individuell ein positives Fazit beim FC Bayern

Thomas Tuchel und der FC Bayern gehen im Sommer getrennte Wege. Eine Mitschuld für das Aus des Trainers sieht Innenverteidiger Eric Dier bei sich.

Die Entscheidung der Bosse des FC Bayern, sich im Sommer von Tuchel zu trennen, wollte Dier nicht direkt kommentieren. "Ich kann nicht für den Klub sprechen, es steht mir nicht zu, das zu bewerten", sagte er im Interview mit dem "kicker".

Der Engländer betonte dennoch: "Egal, ob ich ein gutes Verhältnis zu einem Trainer habe oder nicht: Wenn er gehen muss und ich sein Spieler bin, sollte ich mich zumindest ein Stück weit verantwortlich fühlen."

Zu Tuchel pflegt Dier eine "gute Beziehung". "Ich bin ihm, aber auch dem Klub und Christoph Freund, dankbar, weil er ein großer Faktor war, dass ich hierher wechseln durfte", so der 30-Jährige, der ergänzte: "So ein Abschied ist immer enttäuschend."

Durch die Entscheidung habe sich weder beim Trainer noch bei der Mannschaft etwas verändert, hob Dier hervor: "Wir haben gegenüber dem Verein und den Fans eine Verantwortung, immer unser Bestes zu geben - und dieser Verantwortung kommen wir nach mit allem, was in uns steckt. Ich sehe keinen Ansatz, dass der Trainer etwas anders macht."

"Individuell betrachtet bin ich glücklich"

In dem Interview äußerte sich Dier auch zur zwischenzeitlichen Talfahrt des FC Bayern.

"Die Basisanalyse lautet: Wir haben Spiele verloren: in Leverkusen, bei Lazio, in Bochum. Das ist in einem Klub wie Bayern München eine Seltenheit und nichts, das man akzeptieren darf", sagte Dier.

Der FC Bayern sei schlichtweg nicht gut genug gewesen. "Wir haben uns selbst in eine Position gebracht, in der die Meisterschaft nicht mehr in unseren Händen liegt und weit weg ist", haderte der Abwehrspieler.

Sein persönliches Fazit fällt allerdings positiv aus: "Augenscheinlich gibt es einen Unterschied zwischen meiner persönlichen Situation und der des Teams. Individuell betrachtet bin ich glücklich, wie es für mich gelaufen ist."

Viel wichtiger seien jedoch die Leistungen des Teams. "Die Ergebnisse stimmten nicht, dann kam die Ankündigung des Abschieds von Thomas Tuchel im Sommer", so Dier: "Da weiß jeder, dass zwei schwierige Monate hinter uns liegen."