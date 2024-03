Bericht: Nagelsmanns EM-Elf steht schon fast

IMAGO/Laci Perenyi

Julian Nagelsmann (r.) soll unter anderem auf Joshua Kimmich vom FC Bayern setzen

In der anstehenden Länderspielpause stehen für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zwei echte Härtetests für die Heim-Europameisterschaft 2024 auf dem Programm, wenn es am 23. März gegen Frankreich und am 26. März gegen die Niederlande gegen absolute europäische Fußball-Schwergewichte geht. Nicht dabei sind dann zahlreiche etablierte DFB-Stars, vor allem in Reihen des BVB hat Bundestrainer Julian Nagelsmann mächtig ausgesiebt. Glaubt man den Medien, war das mehr als ein Fingerzeig.

"Ich habe ein gutes Gespräch mit Julian [Nagelsmann, d.Red.] gehabt, er hat gesagt, dass die Tür noch offen ist. Ich werde darum kämpfen, ich möchte sehr gerne dabei sein", erklärte BVB-Kapitän Emre Can am Sonntag nach dem 3:1-Sieg der Dortmunder gegen Eintracht Frankfurt mit seiner Nichtnominierung konfrontiert.

Dem "kicker" zufolge ist die Tür allerdings nicht mehr besonders weit offen. Vor allem, wenn es darum geht, bei der EM auch auf dem Platz zu stehen.

Nagelsmann habe seine EM-Startelf schon weitestgehend im Kopf, will das Fachmagazin erfahren haben und nennt auch viele konkrete Personalien: Im Tor steht demnach wenig überraschend Routinier Manuel Neuer, die Innenverteidigung bilden Antonio Rüdiger und Jonathan Tah. Joshua Kimmich wird bei der EM weiterhin den Rechtsverteidiger geben und auf links soll Nagelsmann mit einer echten Überraschung planen: Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart.

Youngster des FC Bayern gesetzt

Der 26-Jährige zähle statistisch zu den vier besten Linksverteidigern der Welt, erklärte Nagelsmann, ließ aber außen vor, dass Mittelstädts Erfahrungen auf höchstem Niveau kaum existent sind.

Im Mittelfeld ist dem Bericht zufolge Rückkehrer Toni Kroos als Strippenzieher gesetzt, Ilkay Gündogan rückt dafür ein Stück weiter nach vorne. An Kroos' Seite wird Nagelsmann einen echten Arbeiter bringen. Der "kicker" nennt Robert Andrich von Bayer Leverkusen oder Pascal Groß von Brighton & Hove Albion.

Offensiv sollen Florian Wirtz und Jamal Musiala gesetzt sein. Wer letztlich als Sturmspitze agiert, lässt der "kicker" hingegen offen. Mit Niclas Füllkrug, Deniz Undav, Maximilian Beier oder Kai Havertz bieten sich einige Optionen.

Übrigens: Sollten die Spiele gegen Frankreich und die Niederlande völlig in die Binsen gehen, dann könnten die Karten neu gemischt werden. In diesem Fall soll nicht völlig sicher sein, dass Nagelsmann zur EM überhaupt noch im Amt ist.