Fällt Kobel auch gegen den FC Bayern aus?

IMAGO/Ralf Treese

Gregor Kobel fiel zuletzt gegen Eintracht Frankfurt aus

Zum wiederholten Male musste Gregor Kobel am vergangenen Bundesliga-Wochenende mit muskulären Problemen aussetzen. Der Torwart von Borussia Dortmund war erneut mit Adduktorenproblemen nicht einsatzfähig und wurde gegen Eintracht Frankfurt (3:1) einmal mehr von Alexander Meyer vertreten. Droht dem BVB nun auch gegen den FC Bayern am kommenden Bundesliga-Spieltag ein Ausfall des Stammkeepers?

Nach aktuellem Stand scheint Kobel wohl die Länderspielpause entgegenzukommen. Kobel hat bis zum Topspiel gegen den FC Bayern am 30. März noch eineinhalb Wochen Zeit, um sich wieder wettkampffähig zu melden.

Laut "kicker"-Informationen soll der 26-Jährige gegen die Münchner dann auch unbedingt wieder einsatzfähig sein. "Wegen seiner Verletzungen sind wir mit der medizinischen Abteilung in einem engen Austausch. Wir sind auf einem richtig guten Weg und zuversichtlich, dass er jetzt gesund bleibt", wurde Cheftrainer Edin Terzic zu der sensiblen Personalie beim BVB zitiert.

Muskuläre Probleme haben den Schweizer Schlussmann immer wieder außer Gefecht gesetzt, alleine in der laufenden Saison kam Ersatzmann Alexander Meyer so auf sieben Pflichtspieleinsätze.

Kobel noch ohne Punktgewinn gegen den FC Bayern

Gegen den FC Bayern blickt Gregor Kobel bis dato auf eine katastrophale Bilanz zurück, will gegen den deutschen Rekordmeister unbedingt ein Erfolgserlebnis landen. In sieben Einsätzen gegen die Bayern - im Trikot des FC Augsburg, VfB Stuttgart und seit 2021 für den BVB - setzte es in Kobels persönlicher Bilanz bisher sieben Niederlagen.

Mit Borussia Dortmund gab es in vier Spielen satte 14 Gegentreffer, wenn Gregor Kobel zwischen den Pfosten stand. Der gebürtige Zürcher gilt dennoch als großer Rückhalt bei den Schwarz-Gelben und zeichnete sich in den letzten Wochen immer wieder als einer der besten Keeper der Bundesliga aus.