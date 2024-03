Hintergründe zur Kane-Verletzung enthüllt

IMAGO/Blatterspiel

Harry Kanes Verletzung bereitet dem FC Bayern Sorgen

Bisher kam Harry Kane verletzungsfrei durch seine ersten Monate beim FC Bayern. Ausgerechnet vor dem Bundesliga-Kracher gegen den BVB hat sich das nun geändert. Inzwischen sickern erste Hintergründe zur Blessur des Torjägers durch.

Die wenig spezifische Mitteilung des deutschen Rekordmeisters, Kane habe eine "Verletzung am linken Sprunggelenk" erlitten, präzisiert "Bild" unter Berufung auf eigene Informationen. Demnach ist die Kapsel im Sprunggelenk in Mitleidenschaft gezogen worden.

Wie der FC Bayern weiter erklärte, reist Kane trotz seiner Verletzung zur englischen Nationalmannschaft. Dort werde er "in enger Absprache mit der medizinischen Abteilung" der Münchner von den Mannschaftsärzten der Three Lions behandelt.

"Bild" zufolge hat diese eher ungewöhnliche Maßnahme einen konkreten Hintergrund: Kane soll mit der Kapsel in seinem linken Knöchel bereits häufiger Probleme gehabt haben, heißt es, so dass er sich damit in erfahrene Hände in seiner Heimat begeben wolle.

Kane habe auf der Insel "Vertrauens-Ärzte", er werde auf der Reise zudem "kein Risiko" eingehen, betonte Sportdirektor Christoph Freund. Der Superstar selbst bestätigte gegenüber "Bild", seine Blessur sei "ein wenig schmerzhaft".

FC Bayern: BVB-Duell für Harry Kane in Gefahr?

Der 30-Jährige war beim 5:2-Sieg bei Darmstadt 98 am Samstag in der 79. Minute mit dem Fuß gegen den Knöchel geprallt und dann im Tornetz umgeknickt. Drei Minuten später musste Kane ausgewechselt werden und humpelte vom Platz.

Bitter: Für den Goalgetter steht auch das prestigeträchtige Duell gegen den BVB auf dem Spiel. Am Samstag nach der Länderspielpause zur Topspiel-Zeit um 18:30 Uhr steigt das Duell in der Allianz Arena.

Zu früh kommt die Partie gegen seinen Ex-Klub wohl für Raphael Guerreiro. "Bild" berichtete, intern gehe man beim FC Bayern nicht davon aus, dass sein Muskelfaserriss früh genug abklingt.