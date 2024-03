Klare Tendenz in Hummels' Zukunftsfrage enthüllt

IMAGO/Kirchner-Media/TH

Hört BVB-Verteidiger Mats Hummels auf?

Fast 500 Spiele hat Mats Hummels in seiner langen Fußballer-Karriere für Borussia Dortmund absolviert. Dass noch deutlich mehr im BVB-Dress hinzukommen, scheint nach aktuellsten Gerüchten unwahrscheinlich. Will der Weltmeister von 2014 überhaupt noch weitermachen? Ein Medienbericht hat neue Informationen zu Hummels' Zukunftsplanung enthüllt.

Für die aktuelle Länderspielphase der deutschen Nationalmannschaft in Frankreich und gegen die Niederlande wurde Mats Hummels nicht nominiert, durchaus denkbar, dass der 35-Jährige den EM-Zug am Ende verpasst. Auch bei Borussia Dortmund stand der Abwehrmann zuletzt lange Zeit im Schatten, erst im letzten Spiel in Frankfurt (3:1) durfte er mal wieder von Beginn an ran.

Ein Faktor war Hummels lediglich in der Champions League, wo er gleich achtmal in der Startelf stand. Hummels früherer Mitspieler Kevin Großkreutz deutete diesen Umstand vor wenigen Tagen als möglichen Hinweis darauf, dass der BVB langfristig schon nicht mehr mit Hummels plane, er deshalb so wenig in der Liga zum Einsatz käme. Und glaubt man einem neuen "Bild"-Bericht, dann scheint genau das der Fall zu sein.

Wie das Boulevard-Blatt erfahren haben will, stehen die Zeichen zwischen Hummels, dessen Vertrag ausläuft, und den Dortmundern auf Abschied. Eine weitere Verlängerung um ein Jahr - wie noch Ende letzter Saison - ist quasi kein Thema mehr.

Noch zum Jahresbeginn soll das intern diskutiert worden sein, mittlerweile seien die Bosse aber weit davon abgerückt. Wohl auch, weil das Verhältnis zwischen Hummels und Coach Edin Terzic laut verschiedenen Medienberichten als belastet gilt.

Doch wie geht es für Hummels nach seiner Zeit beim BVB weiter? Unter anderem hieß es an einigen Stellen, der 35-Jährige könne sich einen Wechsel in die nordamerikanische MLS vorstellen. Doch dazu wird es laut "Bild" wohl nicht kommen.

Hummels: Vom BVB ins Privatleben?

Viel mehr geht Hummels' klare Tendenz in Richtung Karriereende.

Das hat gleich mehrere Gründe: Einerseits soll der Verteidiger merken, dass sein Körper auf Topniveau nicht mehr mithalten kann, andererseits will der hochdekorierte Weltmeister von 2014 und sechsfache Deutsche Meister unbedingt den richtigen Zeitpunkt wählen, um seine Top-Laufbahn zu beenden.

Und nicht zuletzt spielt auch Hummels' Sohn Ludwig eine Rolle, der im Spätsommer in München eingeschult werden soll. Demnach will Hummels mit dem Sechsjährigen unbedingt mehr Zeit verbringen.

Von offizieller Seite gibt es derweil bislang keine Verlautbarungen vom Verteidiger.