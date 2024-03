Bittere Nachricht: Pavlovic muss DFB-Debüt verschieben

IMAGO/HMB Media

Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern fehlt dem DFB-Team gegen Frankreich und die Niederlande

Etwas überraschend wurde Aleksandar Pavlovic von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Testspiele gegen Frankreich und die Niederlande nominiert. Ein mögliches Debüt fällt für den Mittelfeld-Star des FC Bayern krankheitsbedingt aber nun ins Wasser.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird bei den anstehenden Test-Länderspiele gegen Frankreich in Lyon (23. März) und die Niederlande in Frankfurt am Main (26. März) ohne DFB-Debütant Aleksandar Pavlovic auskommen müssen. Nach Angaben des Verbands fällt der zentrale Mittelfeldspieler auf Grund einer Mandelentzündung für den gesamten Lehrgang aus.

Bereits am Montag hatte der DFB mitgeteilt, dass der Youngster sich einen Infekt zugezogen habe. Er soll erst anreisen, wenn dieser auskuriert ist, teilte der DFB am Montag mit. Diese Pläne wurden nun auf Grund der Schwere der Erkrankung über den Haufen geworfen. Somit stehen Bundestrainer Julian Nagelsmann nur noch 25 Akteure für den anstehenden Testspiel-Doppelpack zur Verfügung.

Aleksandar Pavlovic bekam Vorzug vor Leon Goretzka

Das Eigengewächs des FC Bayern war einer von sechs Debütanten, die Nagelsmann für die richtungsweisenden Vorbereitungspartien nominiert hatte. Mit 19 Jahren war Pavlovic der Jüngste aus dem Sextett, das zudem aus Deniz Undav, Maximilian Mittelstädt, Waldemar Anton (alle VfB Stuttgart), Jan-Niklas Beste (1. FC Heidenheim) und Maximilian Beier (1899 Hoffenheim) besteht.

Pavlovic hatte bei der Kaderbekanntgabe am vergangenen Donnerstag von dem ehemaligen Coach der Münchner unter anderem den Vorzug vor seinem Teamkollegen Leon Goretzka erhalten.

Wohl auch, da der serbische Verband ebenfalls eifrig um den gebürtigen Münchner warb. "Mein Plan war es, mich erst nach der EM in diesem Jahr zwischen Deutschland und Serbien zu entscheiden. Diese Entscheidung musste ich nun sofort treffen", erklärte Pavlovic gegenüber der "Bild".