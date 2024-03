Abwehr-Star verlängert vorzeitig beim HSV

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Der Hamburger SV hat den Vertrag mit Miro Muheim vorzeitig verlängert

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat den Vertrag mit Miro Muheim vorzeitig verlängert. Der Linksverteidiger war ursprünglich nur bis 2025 an den Verein gebunden gewesen. Über die genaue Laufzeit des neuen Vertrages wurde nichts bekannt

"Ich fühle mich unglaublich wohl in der Mannschaft, im Verein und in der Stadt, die Menschen sind mir ans Herz gewachsen", sagte Muheim, dem in bislang 88 Partien für den HSV sieben Treffer und 15 Vorlagen gelangen: "Für mich war klar, dass ich meinen Vertrag gern verlängern möchte."