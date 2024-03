Medien: BVB hat Real-Youngster im Blick

IMAGO/Moritz Mueller

Lockt Sebastian Kehl eine Real-Youngster zum BVB?

Im November 2023 gab der 19-jährige Nico Paz sein Profidebüt für Real Madrid, es folgten bislang sieben weitere, meist kurze Einsätze, bei denen der Argentinier einen Treffer erzielen konnte. Eine Ausbeute, die die Konkurrenz auf den Plan gerufen haben soll. Darunter auch Borussia Dortmund aus der deutschen Fußball-Bundesliga.

Der BVB und der portugiesische Spitzenklub SL Benfica aus Lissabon sollen ein Auge auf Nico Paz von Real Madrid geworfen haben. Das berichtet der türkische Transfer-Experte Ekrem Konur. Demnach beobachten die Klubs die Entwicklungen rund um den argentinischen U23-Nationalspieler.

Paz, Sohn des argentinischen Ex-Auswahlspielers Pablo Paz, wechselte 2016 aus der Jugend von CD Teneriffa in den Nachwuchs von Real Madrid, wo der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler aktuell einer der Leistungsträger der zweiten Mannschaft der Königlichen ist.

Gerüchte um ein Interesse des BVB an Nico Paz sind nicht ganz neu Bereits im Januar 2023 berichtete "Defensa Central", dass die Borussen den Youngster auf dem Zettel haben sollen. Damals soll man das Talent als einen möglichen Erben für den abgewanderten Jude Bellingham in Betracht gezogen haben. Vor mehr als einem Jahr soll Real allerdings gar keine Anzeichen dafür gezeigt haben, dass eine Trennung von Paz infrage käme.

Ancelotti lobt vermeintlichen BVB-Flirt

Sollte sich an dieser Einstellung nichts geändert haben, dürften die Chancen für den BVB und Benfica nicht sonderlich gut stehen. Paz ist noch bis Ende Juni 2027 an die Madrilenen gebunden, die die Gerüchte damit ganz gelassen zur Kenntnis nehmen können.

Dass Coach Carlo Ancelotti viel von seinem Schützling hält, gab er nach dessen Debüt-Treffer beim 4:2-Sieg in der Gruppenphase der Champions League gegen die SSC Neapel zu Protokoll: "Er ist ein Spieler für die Zukunft, weil er viel Qualität hat, die ein Spieler der ersten Mannschaft auch braucht. Er hat eine sehr gute Arbeit geleistet und dem Team in einem schwierigen Moment sehr geholfen und auf einem guten Niveau gespielt", so der Italiener.