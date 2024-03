Matthäus schwärmt von Nagelsmann-Nominierung

IMAGO/Laci Perenyi

Julian Nagelsmann wird für die Nominierung des DFB-Kaders von Lothar Matthäus gelobt

Für die anstehenden Testspiele gegen Frankreich und die Niederlande hat Bundestrainer Julian Nagelsmann gleich sechs Debütanten nominiert. Dafür verzichtete der ehemalige Coach des FC Bayern auf gleich mehrere DFB-Routiniers. Lothar Matthäus findet dafür lobende Worte.

"Ich glaube, dass Nagelsmanns Nominierung jetzt eine Aufbruchstimmung eingeleitet hat. Ein Trainer muss viele Kriterien einfließen lassen, das hat Franz Beckenbauer vor der WM 1990 auch so gemacht. Damals waren Spieler dabei, die vielleicht nicht die besten waren, die aber vom Charakter her am besten ins Team gepasst haben", erklärte der Weltmeister von 1990 in seiner "Sky"-Kolumne.

Dies habe der 36-Jährige bei seiner jüngsten Kaderauswahl berücksichtigt. "Wenn ich heute Spieler wie Führich, Undav, Anton und Mittelstädt sehe, haben diese Profis nicht nur in den vergangenen Monaten am besten gespielt, sondern passen auch charakterlich ins Team", lobt der TV-Experte das Quartett des VfB Stuttgart, das mit Ausnahme von Führich erstmals im DFB-Aufgebot steht.

Nationalmannschaft: Matthäus verbreitet Optimismus

"Diese Spieler brennen und geben Gas, um ihre Einsatzminuten zu bekommen, und das vielleicht noch etwas mehr als Spieler, die zehn Jahre lang dabei waren", so Matthäus weiter, der damit auf die Nicht-Berücksichtigung von Spielern wie Leon Goretzka und Mats Hummels anspielt: "Ich glaube, dies ist ein wichtiges Kriterium, das Nagelsmann mit einbezogen hat."

Auch die Mischung mit Spielern, die bereits Erfahrung in der Nationalmannschaft gesammelt haben, passe, so der Ex-Profi. "Spieler wie Wirtz, Musiala, Havertz oder Kroos machen in ihren Vereinen Woche für Woche den Unterschied aus. Ich merke, dass etwas zusammenwächst. Nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich", gibt sich Matthäus mit Blick auf die Heim-EM im kommenden Sommer optimistisch.

Für das DFB-Team geht es am Samstag in Lyon (23. März) gegen Frankreich und drei Tage später in Frankfurt am Main (26. März) gegen die Niederlande.