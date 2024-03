Hoeneß mahnt bei Trainersuche des FC Bayern zur Ruhe

Christoph Hardt via www.imago-images.de

Uli Hoeneß blickt auf die Lage des FC Bayern

Uli Hoeneß ruft bezüglich der Trainersuche des FC Bayern zur Ruhe auf. Zudem appelliert der Ehrenpräsident daran, "die Familie" beim deutschen Rekordmeister zusammenzuhalten.

Der FC Bayern durchlebt eine turbulente Saison. Zwar haben sich die Münchner in den vergangenen Wochen wieder gefangen, dennoch droht nach wie vor die erste titellose Saison seit 2011/12.

Im Sommer muss ein neuer Trainer her. Thomas Tuchel verlässt den Verein am Saisonende, wie bereits seit Ende Februar feststeht. Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden, was laut Uli Hoeneß auch gar nicht schlimm ist.

"Ich verstehe die ganze Hektik nicht. Wir haben noch Zeit genug, den richtigen Trainer zu finden. Der FC Bayern wird wie immer versuchen, eine gute Lösung zu finden", wird der 72-Jährige von einer Veranstaltung zu Sepp Maiers 80. Geburtstag im Klub-Museum zitiert.

Xabi Alonso von Bayer Leverkusen gilt als Topfavorit auf die Stelle an der Säbener Straße. Der Spanier besitzt beim Bundesliga-Tabellenführer aber noch einen Vertrag bis 2026.

FC Bayern: Hoeneß-Appell an Vereinsführung

Hoeneß appellierte im Rahmen des Events ebenfalls an die aktuelle Münchner Vereinsführung. "Der FC Bayern muss sich immer von allen unterscheiden, denen es nur um das Geld geht. Für Max (Eberl, d.Red.) und alle, die uns nachfolgen, muss es oberste Priorität sein, dass man diese Familie zusammenhält", so der Ex-Präsident unmissverständlich.

Er sei "überzeugt", dass Sportvorstand Eberl und Sportdirektor Christoph Freund den FC Bayern "erfolgsorientiert mit einem sozialen menschlichen Unterton" weiterführen werden. Er denke, "dass wir mit Max, aber auch mit Christoph Freund speziell im sportlichen Bereich eine große Chance haben, dass sich der FC Bayern regeneriert und in neue Sphären kommt", sagte Hoeneß.

Die Vereinslegende zeigte sich davon überzeugt, "dass der FC Bayern aus dieser schwierigen Situation, in der wir jetzt ein, zwei Jahre waren, gestärkt hervorgeht".

Hoeneß' Meinung: "Der FC Bayern wird in zwei, drei Jahren wieder das Maß aller Dinge sein!"