Eberl packt über Trainersuche des FC Bayern aus

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Max Eberl ist neuer Sportvorstand beim FC Bayern

Zur kommenden Saison braucht der FC Bayern einen Nachfolger für Thomas Tuchel. Der neue Sportvorstand Max Eberl packte nun über die Trainersuche aus.

Eine Kehrtwende bei Tuchel, über die zuletzt spekuliert wurde, wird es nicht geben. "Es gab keine Diskussion, keinen Gedanken, dass wir an dieser Entscheidung nicht festhalten werden", stellte Eberl in einem Interview mit der "Sport Bild" klar.

Bei der Trainersuche habe der FC Bayern aktuell weder einen Plan A noch B oder C. "Wir machen ein Screening der Situation: Wie sieht der Kader aus, welche DNA hat der Verein, welche Geschichte. Wir überlegen genau: Welche Trainer passen zu dem, was wir haben? Zu dem, was dieser Klub ausstrahlt und erreichen will?", beschrieb Eberl das Anforderungsprofil.

Der deutsche Rekordmeister habe eine Liste mit möglichen Kandidaten erstellt. Diese wolle der Klub "in Ruhe abarbeiten". "Es sind mehr als vier, aber auch keine 40 Namen darauf", verriet Eberl und ließ durchblicken, dass auch "ungewöhnliche Ideen" auf besagter Liste auftauchen.

Dem FC Bayern gehe es vor allem darum, eine "kluge Entscheidung" zu treffen, keine schnelle. Die Münchner wollen sich daher nicht hetzen lassen.

Eberl merkte an: "Wir wollen einen Trainer, der keine kurze Verweildauer hat, sondern mittel- und langfristig hier ist. Das ist eine wichtige Konstante in Sachen Kaderplanung und Strategie. Die häufigen Trainerwechsel waren zuletzt ein Problem für den Verein."

In dem Interview äußerte sich Eberl auch zu konkreten Kandidaten. Mit der Verlängerung von Sebastian Hoeneß beim VfB Stuttgart sei ein Name von der Liste gestrichen worden. "Aber bitte: Das heißt nicht, dass Sebastian unsere Toplösung war und wir eine Absage kassiert hätten", betonte der 50-Jährige und fügte süffisant hinzu: "So viel kann ich verraten: Jupp Heynckes steht nicht darauf, ich glaube, er hat kein Interesse mehr."

Noch kein Kontakt zu Alonso

Xabi Alonso von Bayer Leverkusen gilt derweil als Wunschlösung. "Er hat beim FC Bayern gespielt", sagte Eberl. Damit wolle er aber nicht die Schlagzeile 'Xabi passt zu Bayern' auslösen. "Ich rede davon, dass er diesen Klub kennt", so der Sportvorstand.

Kontakt zu Alonso habe man ohnehin noch nicht aufgenommen: "Ich habe weder mit einem Trainer gesprochen noch eine Zu- oder Absage."

Eberl wird Klopp nicht anrufen

Auf José Mounrinho als potenziellen Bayern-Trainer angesprochen, entgegnete Eberl nur: "Natürlich schaut man auch auf Trainer, die gerade verfügbar sind." Der Portugiese ist seit seinem Aus bei der AS Rom vereinslos.

Jürgen Klopp, der am Saisonende beim FC Liverpool aufhört und eine Pause einlegt, will Eberl nicht anrufen.

"Ich weiß, was es bedeutet, wenn man Aussagen tätigt wie Kloppo, der meinte: 'Ich habe keine Energie mehr.' Wenige können das besser beurteilen als ich, da ich es durchgemacht habe. Wenn ein Mensch das sagt, dann steht der Job an zweiter Stelle. Und der Mensch an erster", so Eberl.