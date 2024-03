Eberl über Sané: "Es geht um ein Bekenntnis zum Verein"

IMAGO/RHR-FOTO

Verlängert Leroy Sané seinen Vertrag beim FC Bayern?

Um die Zukunft von Leroy Sané gibt es immer wieder Spekulationen. Verlängert der Flügelstürmer seinen Vertrag beim FC Bayern oder steht im Sommer ein Abschied an? Sportvorstand Max Eberl gab nun ein Update.

"Kein Verein - das gilt auch für Bayern München - möchte Spieler ablösefrei verlieren, wenn man sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen kann", stellte Eberl in einem Interview mit der "Sport Bild" klar.

Der 50-Jährige ergänzte: "Wenn Spieler nicht mehr hier sein wollen, muss man Entscheidungen treffen. Wir wollen Spieler haben, die für Bayern München stehen, die Lust haben, sich mit dem Verein identifizieren. Diese Motivation möchte ich im Kader dargestellt haben."

Konkret auf Sané angesprochen lobte Eberl die "herausragenden Qualitäten" des Flügelstürmers, schränkte aber ein, dass der Spieler ab und zu mit "Schwankungen" zu kämpfen hat.

"Wir müssen mit ihm entscheiden: Was will er, wie sieht seine Zukunftsplanung aus? Hat er diesen Bock, diese Lust, mit uns in die Zukunft zu gehen, etwas Neues anzupacken? Es geht ganz generell auch immer um ein Bekenntnis zum Verein", betonte Eberl.

FC Bayern: Gehaltsfrage bei Sané entscheidend?

Der Vertrag von Leroy Sané beim FC Bayern ist nur noch bis 2025 datiert. Zuletzt hatte der "kicker" berichtet, dass es noch keine konkreten Zukunftsgespräche zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Nationalspieler gegeben hat.

Ein Knackpunkt mit Blick auf Sanés Verbleib in München soll neben seinen stark schwankenden Leistungen die Gehaltsfrage sein. Der frühere Schalker würde an der Säbener Straße dem Vernehmen nach gerne einen Vier- oder Fünfjahresvertrag unterschreiben, der ihm das gleiche Salär wie bisher garantiert.

Das wären satte 20 Millionen Euro pro Jahr. Es geht also um ein Gesamtpaket von bis zu 100 Millionen Euro.

Sané wurde auch schon bei zahlreichen anderen Klubs gehandelt. So sollen zum Beispiel Paris Saint-Germain, der FC Barcelona, der FC Arsenal, Manchester United sowie der FC Liverpool die Fühler ausgestreckt haben.