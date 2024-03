Brunner verpasst "Traumgeschichte" beim BVB-Profidebüt

IMAGO/pepphoto / Sascha Weiz

Paris Brunner feierte in Essen sein Profidebüt für den BVB

Paris Brunner hat bei Borussia Dortmund den nächsten Schritt gemacht und sein Profidebüt gegeben, wenngleich für die zweite Mannschaft in der 3. Liga. BVB-Trainer Jan Zimmermann bescheinigte dem U17-Weltmeister beim deutlichen 0:4 gegen Rot-Weiss Essen eine gute Leistung, obwohl der Stürmer eine gute Gelegenheit zu einem ersten Treffer ausgelassen hatte.

Das lang ersehnte Profidebüt beim BVB verlief für den 18 Jahre alten Paris Brunner nicht nach Plan. Mit 0:4 ging die Zweitvertretung am 30. Spieltag der 3. Liga an der Hafenstraße in Essen unter. Zudem: Der Stürmer hatte beim Stand von 0:0 die Führung auf dem Fuß.

"Klar, wenn er die Chance zum 1:0 reingemacht hätte, wäre es die Traumgeschichte gewesen", sagte BVB-Coach Jan Zimmermann hinterher bei "Magentasport". Nach einem Pass von Antonis Aidonis war Paris Brunner im Strafraum in allerbester Position, allerdings versprang dem U17-Weltmeister der Ball bei der Annahme.

Brunner zeigte sich auf der linken Außenbahn bis zu seiner Auswechslung nach 72 Minuten bemüht und mutig im Dribbling, immer wieder unterliefen ihm jedoch auch Ballverluste.

Zimmermann resümierte hinterher: "Dafür, dass es sein erstes Spiel im Männerfußball war, hat Paris das absolut ordentlich gemacht. Er hat nur eine Woche bei uns mittrainiert. Dass es noch ein paar Abstimmungsprobleme gibt, ist normal. Er hat sich gut gewehrt, gut behauptet, hat hart gearbeitet und die positive Woche unterstrichen."

Brunners Leistung "nicht selbstverständlich"

Es sei "nicht selbstverständlich, sich als U19-Jungjahrgang in Essen so zu wehren und so präsent zu sein", so der Dortmunder Übungsleiter.

Dass Toptalent Brunner überhaupt seine erste Bewährungschance im Profibereich erhielt, liegt auch an der bis dato ordentlichen Saison des Tabellenachten. "Wir haben von Beginn an gesagt, wir wollen unbedingt in der 3. Liga bleiben. Uns ist aber auch wichtig, die Spieler aus- und weiterzubilden", hob Zimmermann schon vor dem Anpfiff in Essen hervor. Durch die "komfortable Situation" in der Tabelle, wolle man im BVB-Unterbau "gucken, wie weit" Paris Brunner schon ist. "Man soll nicht zu viel erwarten, aber der Junge macht schon spannende Sachen."

Paris Brunner hat turbulente Monate hinter sich. Nach einer Suspendierung bei der U19-Mannschaft des BVB durfte er an der U17-Weltmeisterschaft teilnehmen, wo er als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde. Anschließend wurde er erstmals in den Kader des BVB berufen.