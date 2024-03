Dieses Sextett soll den 1. FC Köln retten

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Der 1. FC Köln befindet sich acht Spieltage vor dem Saison-Ende der Fußball-Bundesliga auf Platz 17 in akuter Abstiegsgefahr. Der rettende 15. Rang ist weit entfernt, nur Relegationsplatz 16 scheint noch realistisch. Um dieses Ziel zu schaffen, hat Effzeh-Coach Timo Schultz nun offenbar eine "Retter-Achse" benannt, an der sich alle anderen Spieler orientieren sollen.

Für den 1. FC Köln stehen in der Fußball-Bundesliga die Wochen der Wahrheit an. Mal abgesehen von der Auswärtspartie beim FC Bayern Mitte April warten zahlreiche Gegner aus dem unteren Drittel, gegen die die Domstädter dringend benötige Punkte sammeln können und müssen, wie der VfL Bochum (6.4.), Darmstadt 98 (20.4.) und Mainz 05 (27.4.).

Gerade im direkten Duell gegen die auf dem Relegationsplatz residierenden Mainzer muss unbedingt ein Sieg her, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren.

Damit dieses Unterfangen gelingt, bereitet der 1. FC Köln sich derzeit in einem Sonder-Trainingslager in Spanien auf den Schlussspurt in der Liga vor.

1. FC Köln: Sextett soll den Rest mitreißen

Bis zum Samstag noch sind Timo Schultz und seine Mannschaft an der Costa Blanca aktiv. Hier will der Trainer die Stars nicht nur noch enger als Team zusammenschweißen, sondern auch auf seine so genannte "Retter-Achse" einschwören, wie "Sport Bild" berichtet.

Laut dem Sportmagazin hat Schultz gleich sechs Spieler aus verschiedenen Mannschaftsteilen ausgemacht, die in den kommenden Wochen auf dem Feld den Rhythmus vorgeben und mit "Kompromisslosigkeit" vorangehen sollen.

Namentlich sind das Torwart Marvin Schwäbe, die beiden zentralen Abwehrspieler Jeff Chabot und Timo Hübers, an denen sich die restliche Defensive orientieren soll, dazu kommt aus der Mittelfeldzentrale Dejan Ljubicic, der sich vor allem um die von Schultz als mangelhaft angeprangerte Zweikampfhärte kümmern soll, aus dem Offensivbereich gelten Florian Kainz und Davie Selke als Taktgeber.

Selke kehrt nach seiner langen Verletzungspause wohl in die Startelf zurück, soll der Turm in Angriffsschlacht sein, Kainz soll dahinter seine ganze Erfahrung im offensiven Mittelfeld ausspielen.