FC Bayern verkündet Hammer für den Sommer

Min-jae Kim reist mit dem FC Bayern in seine Heimat Südkorea

Jetzt ist es offiziell: Im Sommer bricht der FC Bayern zu neuen Ufern auf! Zum ersten Mal reist der deutsche Rekordmeister im Rahmen seiner Saisonvorbereitung nach Südkorea.

Gerüchte um einen Besuch im Heimatland von Abwehr-Star Min-jae Kim hatte es schon länger gegeben, am Mittwoch bestätigte der FC Bayern den Abstecher nach Südkorea nun.

Die "Audi Summer Tour" führt die Münchner regelmäßig nach Asien, im Vorjahr waren Japan und Singapur die Ziele.

2024 soll in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ein Testspiel stattfinden, Spielort ist das World Cup Stadium. Gegen wen die Bayern dort antreten, wird in Kürze verkündet.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem FC Bayern auf unserer Audi Summer Tour 2024 erstmals in Südkorea zu Gast sein werden. Die Fußballbegeisterung in der gesamten Region ist riesengroß, und wir sind stolz, dass wir in Min-jae Kim einen der internationalen Topstars aus Südkorea in unserer Mannschaft haben", wurde der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Michael Diederich zitiert.

Der Bayern-Funktionär ergänzte: "Es wird eine besondere Reise – für Min-jae wie für unseren ganzen Verein. Wir freuen uns auf den kulturellen Austausch und darauf, interessante neue Kontakte zu knüpfen und Beziehungen aufzubauen, um das Land und die Menschen in Südkorea besser kennenzulernen."

Dank Kim: FC Bayern boomt in Südkorea

In seiner Pressemitteilung verwies der Bundesligist auf die "stetig steigende Popularität" des FC Bayern in Südkorea. Seit der Verpflichtung von Kim, der für 50 Millionen Euro vom italienischen Top-Klub SSC Neapel kam, sei der "Zustrom an neuen Mitgliedern aus der Region enorm".

Einen Stammplatz hatte der 27-Jährige unter dem scheidenden Trainer Thomas Tuchel zuletzt allerdings nicht mehr. In der Innenverteidigung haben ihm Matthijs de Ligt und Winter-Neuzugang Eric Dier im neuen Jahr den Rang abgelaufen.

An einen vorzeitigen Abschied aus München denkt Kim laut eigener Aussage jedoch nicht. An der Säbener Straße hat der Defensivspezialist bis 2028 unterschrieben.