Abteilung Attacke? Eberl kündigt forsches Auftreten an

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Max Eberl ist neuer Sportvorstand beim FC Bayern

Seit Anfang März ist Max Eberl als Sportvorstand beim FC Bayern tätig. In seiner neuen Rolle will der 50-Jährige forsch auftreten. Gibt es also eine neue "Abteilung Attacke" beim deutschen Rekordmeister?

"Ich bin ja kein Greenhorn", entgegnete Eberl in einem "Sport Bild"-Interview auf die Frage, ob er die Abteilung Attacke beherrscht.

Der Sportvorstand ergänzte: "Ich habe keine Angst davor, forscher aufzutreten. Ich habe in der Zeit nach meiner aktiven Karriere seit 2008 in der Bundesliga gearbeitet. Ich sage das, wovon ich denke, dass es richtig ist. Ich kann und werde klar artikulieren, was ist und wo wir stehen."

Den Klub, für den er tätig ist, und seine Arbeit - solange er davon überzeugt ist - werde Eberl immer verteidigen. "Das habe ich schon immer so gemacht", hob der Ex-Profi hervor.

"Vorsitzender" der Abteilung Attacke ist Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Der 72-Jährige nahm die Spieler oder Verantwortlichen des FC Bayern stets in Schutz und attackierte Kritiker dabei oft heftig.

Das sagt Eberl zu Matthäus und Hamann

Zu den Dauer-Kritikern des FC Bayern gehören die beiden TV-Experten Lothar Matthäus und Dietmar Hamann, mit denen sich zuletzt vor allem Trainer Thomas Tuchel angelegt hatte.

"Jeder hat seinen Part, jeder spielt seine Rolle. Didi und Lothar sind Experten, die ihre Meinung äußern dürfen", sagte Eberl.

Der 50-Jährige schränkte jedoch ein: "Wenn ich das Gefühl haben sollte, dass es eindimensional ist oder über Grenzen hinausgeht, bin ich der Erste, der anruft oder sich zu Wort meldet. Das kann ich speziell bei den beiden gut machen, weil ich sie gut kenne."

Die Kritik von Matthäus und Hamann könne Eberl einordnen. "Ich habe Didi in der Vergangenheit schon öfter angerufen. Nicht, um ihm über den Mund zu fahren. Sondern um ihm eine andere Sichtweise aufzuzeigen", so der frühere Gladbach-Manager.