Gladbach-Boss deutet Transfer an

Gladbach-Sportchef Roland Virkus sucht ein klares Spielerprofil

Bei Borussia Mönchengladbach brennt nach vielen sportlichen Enttäuschungen in den letzten Monaten der Baum. Längst wird die Qualitätsfrage an die Mannschaft gestellt. Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus spricht eine Baustelle im Kader deutlich an.

"Uns fehlt etwas Leadership", brachte Virkus das Problem der Borussia im Gespräch mit "Sport Bild" auf den Punkt.

"Führung ist eine Sache, die entwickelt sich aktuell in unserer Mannschaft. Uns haben in den zurückliegenden zwei Jahren viele Führungsspieler verlassen, es bildet sich gerade eine neue Hierarchie", begründete der 57-Jährige seine Aussage und stellte zeitgleich eine Reaktion in Aussicht: "Gut möglich, dass wir dem Kader im Sommer in dieser Hinsicht noch etwas hinzufügen müssen."

Was die Existenz eines echten Führungsspielers ausmachen kann, zeigt Virkus zufolge die aktuelle Erfolgsstory von Bayer Leverkusen.

"Man hat in Leverkusen jahrelang gesehen, wie viel Potenzial in diesem Verein schlummert", so der Gladbacher Sportchef. "Aber erst die Verpflichtung von Granit Xhaka hat dieses Gebilde so stimmig gemacht, dass sich der aktuelle Erfolg eingestellt hat."

Für den 31-jährigen Schweizer überwies Bayer im Sommer 15 Millionen Euro an den FC Arsenal, zudem soll Xhaka rund zehn Millionen Euro pro Saison kassieren. Der Erfolg gibt der Werkself allerdings recht: Leverkusen ist im Saisonverlauf wettbewerbsübergeifend ungeschlagen und hat den ersten Meistertitel der Klubgeschichte vor Augen.

Gladbach spürt Nachwirkungen einer "anspruchsvollen" Herausforderung

Einen Spieler vom Format Granit Xhaka könne sich Gladbach aber "natürlich nicht leisten", stellte Virkus klar. Stattdessen wolle man "Leadership ausbilden" und ohnehin lieber auf "mehreren Schultern verteilen".

Dass es 2023/24 nicht rund läuft, ist dem Gladbach-Sportdirektor zufolge dem Umbruch im Sommer geschuldet. "Wir hatten vor der Saison den Auftrag, Abgänge wie Stindl, Thuram, Hofmann und Bensebaini zu ersetzen. Wir hatten auch den Auftrag, den Kader zu verjüngen. Außerdem hatten wir den Auftrag, das Gehaltsniveau zu senken. Und dann sollte dabei auch noch der sportliche Erfolg gesteigert werden", sagte Virkus. Diese Herausforderung nehme man an, sie sei aber auch "anspruchsvoll".

Nun gehe es für die Gladbacher erst einmal darum, kurzfristig besser dazustehen.