Nächster DFB-Tiefschlag für Leon Goretzka

Beim FC Bayern gesetzt, im DFB-Team außen vor: Leon Goretzka

Es sind schwierige Tage für Leon Goretzka. Trotz ansteigender Form beim FC Bayern wurde der Mittelfeldmann von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die anstehenden EM-Härtetests der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nominiert. Die neuen Rückennummern der DFB-Stars geben kaum Anlass für Hoffnungen auf ein baldiges Comeback des Münchners.

Denn: Goretzka muss seine Trikotnummer im Nationalteam abgeben. Laut "Bild" bekommt Comebacker Toni Kroos das Leibchen mit der 8 auf dem Rücken, das er bis zu seinem Rücktritt getragen hatte.

Seit 2021 war die Nummer für Goretzka reserviert, jetzt folgte die Kehrtwende. Zwar könnte der ausgebootete Bayern-Profi künftig natürlich auch mit einer anderen Nummer auflaufen, doch die Entscheidung zeigt, wie sehr sein Stellenwert beim DFB gesunken ist.

Nagelsmann soll auf Goretzka verzichtet haben, weil ihm der 29-Jährige nicht defensivstark genug ist, um neben Regisseur Kroos zu funktionieren. Deshalb wurde ihm Robert Andrich (Bayer Leverkusen) vorgezogen.

Hinzu kommt, dass Nagelsmann in Goretzka keinen guten Bankspieler sieht. Der frühere Schalker sollte entweder in der Startelf stehen oder gleich daheimbleiben, findet der Bundestrainer.

In München ist das Verständnis für Goretzkas Nicht-Berücksichtigung überschaubar. "Er spielt gerade gut. Er hatte schon Zeiten, da hat er nicht so gut gespielt, da wurde er eingeladen. Das ist also etwas kurios", sagte Karl-Heinz Rummenigge am Dienstag.

Bayern-Wunderkind Musiala bekommt prestigeträchtige Nummer

Im Gegensatz zu Goretzka ist sein Mannschaftskollege Jamal Musiala Teil des deutschen Kaders für die Tests gegen Frankreich und die Niederlande.

Mittlerweile steht auch fest, mit welcher Nummer das Ausnahmetalent für den DFB auflaufen wird: Der 21-Jährige trägt fortan die prestigeträchtige Nummer 10 auf dem Rücken.

Gemeinsam mit Leverkusens Florian Wirtz ist Musiala der große Hoffnungsträger der Nationalmannschaft. Erst am vergangenen Wochenende sammelte er beim 5:2-Sieg der Bayern bei Schlusslicht Darmstadt 98 drei Scorerpunkte.