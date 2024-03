Verband geht "keine Risiken" bei Kobel

AFP/SID/RONNY HARTMANN

BVB-Torhüter Gregor Kobel reist vom Nationalteam ab

Torhüter Gregor Kobel vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund wird der Schweiz bei den anstehenden Testspielen im Vorfeld der Europameisterschaft 2024 nicht zur Verfügung stehen. Das teilte der Schweizer Verband am Mittwoch nach Absprache mit dem BVB mit.

Kobel hatte seit Ende Januar bereits sechs der letzten zehn Pflichtspiele des BVB verpasst, zuletzt plagten ihn muskuläre Probleme, auch beim jüngsten 3:1-Sieg der Borussen gegen Eintracht Frankfurt hütete Kobels Stellvertreter Alexander Meyer den Kasten der Schwarz-Gelben.

Wenn die Schweiz am Samstag (23. März) gegen Dänemark und am Dienstag (26. März) gegen Irland antritt, wird Kobel ebenfalls nicht im Kader stehen. Für Kobel rückt David von Ballmoss von den Young Boys aus Bern ins Aufgebot.

"Gregor Kobel verlässt am Mittwoch das Camp des Nationalteams in La Manga und reist zurück nach Deutschland, um sich dort in seinem Verein auf die nächsten Spiele vorzubereiten", heißt es in einer offiziellen Mitteilung des SFV. Man wolle schlicht "keine weiteren Risiken eingehen".

BVB-Star bei den Eidgenossen nur Ersatz

Gespielt hätte der 26-Jährige wohl ohnehin nicht zwingend. Während Kobels Leistungen im BVB-Dress ihm unumstritten zum Ruf verholfen haben, einer der besten Keeper der deutschen Fußball-Bundesliga zu sein, muss sich der gebürtige Zürcher bei den Eidgenossen hinter Ex-FC-Bayern-Schlussmann Yann Sommer anstellen.

Insgesamt bestritt Kobel erst fünf A-Länderspiele, letztmals im Juni 2023 beim unrühmlichen 2:1-Sieg der Schweizer gegen Fußball-Zwerg Andorra in der EM-Qualifikation.

Die Quali für die EM ist dennoch problemlos geglückt. Im Juni trifft man in der Gruppenphase dann auch auf Gastgeber Deutschland. Neben der DFB-Auswahl und der Schweiz spielen auch Schottland und Ungarn in der Vorrundengruppe A bei der EM (14. Juni bis 14. Juli).