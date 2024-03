Medien: Auch PSG ist heiß auf BVB-Flirt Bakayoko

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Johan Bakayoko (M.) steht bei PSV Eindhoven unter Vertrag

In den Champions-League-Duellen gegen Borussia Dortmund zeigte sich Johan Bakayoko auf dem rechten Flügel sehr umtriebig und engagiert, war an fast allen Offensiv-Aktionen der PSV Eindhoven beteiligt. Wohl auch, um beim BVB noch mehr Eigenwerbung zu betreiben, gelten die Schwarz-Gelben doch als ernsthaft interessiert an dem Belgier. Immer mehr europäische Top-Klubs sind mittlerweile in das Rennen um Bakayoko eingestiegen.

Das zumindest vermeldete der türkische Transferexperte Ekrem Konur am Mittwoch. Nach dessen Informationen ist nämlich auch der französische Branchenprimus Paris Saint-Germain an dem 20-Jährigen dran, der insbesondere in der niederländischen Eredivisie mit Eindhoven eine überragende Saison spielt.

Beim Tabellenführer kam er in 25 Partien in der Meisterschaft zum Einsatz und steuerte bis dato 14 direkte Torbeteiligungen bei.

Vor allem im Eins gegen Eins sowie mit seinen Tempoläufen auf der offensiven Außenbahn hat sich der Youngster in dieser Saison einen echten Namen gemacht und sich ins Visier zahlreicher Spitzenvereine aus den Top-Fünf-Ligen Europas gespielt.

BVB-Flirt Bakayoko wohl für mindestens 60 Millionen Euro zu haben

Borussia Dortmund soll Bakayoko schon seit Monaten im Visier und ihn als möglichen Nachfolger von Donyell Malen auserkoren haben, der ebenfalls von der PSV Eindhoven zum BVB gewechselt war.

Dazu tauchte die Personalie auch schon im Zusammenhang mit dem FC Bayern und Großklubs aus der englischen Premier League und der italienischen Serie A auf.

Wie es in der Meldung des Transferexperten Konur weiter heißt, sei PSV Eindhoven wohl weiterhin gesprächsbereit, sollte der Klub mindestens 60 Millionen Euro Ablöse für den Flügelflitzer erlösen können. Vertraglich ist Johan Bakayoko noch bis 2026 an den Spitzenreiter der Eredivisie gebunden, für den er schon seit dem B-Jugend-Alter aufläuft.