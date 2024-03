Joshua Kimmich bei Geheimtraining gesichtet

IMAGO/Ulrich Wagner

Joshua Kimmich spielt beim FC Bayern neuerdings wieder hinten rechts

Joshua Kimmich und Philipp Lahm haben einige erstaunliche Parallelen: Beide verbrachten nicht nur den Großteil ihrer Karrieren beim FC Bayern, sie wechselten im Laufe der Jahre auch mehrfach die Position. Von hinten rechts ins defensive Mittelfeld und zurück - ein gewohntes Prozedere. Zuletzt soll Kimmich ausgerechnet auf Lahms Heimatplatz trainiert haben, um sich für seine Rückversetzung in die Abwehr in Form zu bringen.

Von der "Bild" wurde der 29-Jährige mit einem Privatcoach auf dem Kunstrasenplatz des FT Gern gesichtet. Dort soll Kimmich in den Tagen vor der Länderspielpause häufiger Extra-Schichten geschoben haben, um den speziellen Anforderungen als Rechtsverteidiger gerecht zu werden.

Hintergrund: Zu Beginn seiner Laufbahn hatte Kimmich den rechten Flügel beackert, war später aber auf eigenen Wunsch ins zentral-defensive Mittelfeld versetzt worden. Jahrelang lieferte der Allrounder dort Spitzenleistungen, seit der Saison 2022/2023 wurden seine Darbietungen allerdings wechselhafter.

Auch Trainer Thomas Tuchel war mit Kimmich auf der Sechs nicht mehr glücklich und forderte öffentlich die Verpflichtung einer sogenannten "Holding Six". Seit feststeht, dass er den Verein im Sommer verlässt, hat der Übungsleiter eine Rückversetzung von Kimmich in die Viererkette veranlasst. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann will ihn bei der EM dort einsetzen.

Kimmich, der als überaus ehrgeizig gilt, scheint die Entscheidung akzeptiert zu haben, der Blick geht wieder nach vorne. Dem Vernehmen nach war auch Teamkollege Serge Gnabry, der aus einer schweren Verletzung kommt, öfter bei den Einheiten dabei.

FC Bayern: Kimmich schaut bei Lahm-Klub vorbei

Laut "Bild" gehört der von Kimmich engagierte Privattrainer zur "MFS" ("Münchner Fußballschule"). Diese soll die Plätze des FT Gern, bei dem Philipp Lahm einst zu kicken begonnen hatte, regelmäßig nutzen.

Rund neun Kilometer trennen das Gelände von Bayerns Profi-Einrichtung an der Säbener Straße. Eine Entfernung, die Kimmich augenscheinlich nur allzu gerne in Kauf nimmt, um sich in den bestmöglichen Zustand zu bringen.