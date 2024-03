Hoeneß bestätigt Bayern-Interesse an Alonso

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Xabi Alonso spielte von 2014 bis 2017 für den FC Bayern

Der FC Bayern braucht im Sommer einen neuen Cheftrainer. FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß bestätigte nun erstmals das Interesse des Klubs an Xabi Alonso.

Leverkusen-Coach Xabi Alonso gilt als Wunschkandidat der Bayern für die Nachfolge von Thomas Tuchel, der den Rekordmeister nach der Saison verlassen wird.

Auf einer Podiumsdiskussion bestätigte in Uli Hoeneß nun ein Bayern-Offizieller das Bayern-Interesse an dem Spanier.

"In der Zwischenzeit hat er bewiesen, dass er ein Trainer für die ganz große Kaste sein kann und da wird es ungleich schwieriger, weil da arbeiten Vereine wie Liverpool, Real Madrid, Leverkusen und auch der FC Bayern dran", sagte Hoeneß in München.

Allerdings seien auch die Alternativen zu Alonso nicht so leicht zu bekommen, erklärte Hoeneß weiter.

FC Bayern: Die schwierige Suche nach einem Tuchel-Nachfolger

"Es gibt ja kaum einen Trainer, der infrage kommt, der jetzt gerade frei ist. Sondern das sind halt Trainer, die irgendwo unter Vertrag stehen und möglicherweise großen Erfolg haben. Da ist es nicht so einfach, denen zu sagen, dass der FC Bayern das Maß aller Dinge ist."

Bis zu seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung in Stuttgart galt auch Sebastian Hoeneß, Neffe von Uli Hoeneß, als möglicher Bayern-Trainer der nahen Zukunft.

Dass es nicht dazu kommt, habe womöglich auch mit dem Nachnamen zu tun, glaubt Hoeneß.

"Er hat meiner Meinung nach im Moment den Nachteil, Hoeneß zu heißen. Denn würde er mit derselben Leistung nicht Hoeneß heißen, würden wir uns wahrscheinlich mehr um ihn bemühen als wir das jetzt getan haben", sagte der 72-Jährige über den VfB-Trainer.

"Sebastian hat eine Leistung erbracht, die ich kaum für möglich gehalten hätte. Dass der ein großartiger Trainer ist, habe ich immer gewusst und habe ich auch gesehen bei uns in der zweiten Mannschaft. Auch in Hoffenheim hat er ziemlich gut trainiert und gut gearbeitet, aber dass er in seinem jungen Alter mit einer relativ billigen, also kostengünstigen Mannschaft in Stuttgart einen Fußball spielt, der einfach begeistert."