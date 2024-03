Länger beim DFB? Nagelsmann spricht über Zukunftspläne

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat über seine Zukunft gesprochen

Julian Nagelsmann wurde vom Deutschen Fußball-Bund mit einem vergleichsweise kurzfristigen Arbeitspapier bis zum Ende der Heim-Europameisterschaft 2024 ausgestattet. Nachdem zuletzt erste Meldungen aufploppten, der DFB wolle mit dem Bundestrainer nun vorzeitig eine erfolgsabhängige Vertragsverlängerung vereinbaren, sprach Nagelsmann nun selbst über seine Zukunftspläne.

Grundsätzlich erklärte der 36-Jährige am Mittwoch in Frankfurt am Main auf einer Fan-Pressekonferenz, dass er nicht anstrebe, nach der EM im eigenen Land in diesem Sommer eine längere Fußball-Pause einzulegen.

"Ich kann mir zwei Sachen vorstellen: Verband oder Verein", meinte Nagelsmann zunächst mit einem Lächeln im Gesicht und stellte damit sofort klar, dass er keine Auszeit über den Sommer 2024 hinaus anstrebe.

Mit ernsterer Miene führte der ehemalige Bundesliga-Cheftrainer von 1899 Hoffenheim, RB Leipzig und dem FC Bayern aus, worauf es ihm bei seinen Zukunftsplänen am meisten ankomme.

Nagelsmann verrät: "Aktuell liegt kein unterschriftsreifes Papier vor"

"Ich will kein Monarch sein im Klub, der alles entscheidet. Aber ich will auch keine Marionette sein, die nur die Dinge umsetzt, die irgendwelche anderen wollen. Es muss immer eine passende Gesamtgemengelage sein, die ich dann bewerte, wenn sie daliegt. Dann hab ich natürlich auch eine Lebensgefährtin und Kinder - ich bin kein Trainertyp und kein Typ Mensch, der seinen Karriereweg hat und das alles entscheidet", so der Bundestrainer, der seit dem letzten Herbst als Nachfolger von Hansi Flick im Amt ist.

Wie Nagelsmann selbst bestätigte, gäbe es derzeit noch keine konkrete Option für ihn, bei einem neuen Klub oder Verband unterzukommen: "Aktuell, und da lüge ich nicht, liegt nichts da - kein unterschriftsreifes Papier. Und demnach muss ich mir noch keine großen Gedanken machen. Aber generell weiß ich, dass ein oder ein halbes Jahr Pause nach der EM für mich ausgeschlossen ist. Außer es kommt kein Angebot."