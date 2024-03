Überraschende Maßnahme von Xabi Alonso

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Xabi Alonso kann in der Länderspielpause ein wenig durchatmen

Bayer Leverkusen hat den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte weiter fest im Blick, auch im DFB-Pokal und in der Europa League ist noch alles möglich. Um das Maximum aus der Saison herauszuholen, hat Erfolgstrainer Xabi Alonso nun eine überraschende Maßnahme getroffen.

Xabi Alonso gibt seiner Mannschaft während der Länderspielpause insgesamt fünf Tage frei, wie "Bild" berichtet. Wurde am Montag und Dienstag in Leverkusen noch trainiert, dürfen die zurückgebliebenen Bayer-Profis anschließend durchschnaufen.

Auch der Trainerstab bekommt nach anstrengenden Wochen und Monaten, in denen Bayer Leverkusen in allen drei Wettbewerben um Titel mitspielt, die Möglichkeit zur kurzen Erholung.

Rolfes lobt Alonso-Entscheidung: "Akkus richtig aufladen"

"Diese Maßnahme ist aus meiner Sicht absolut sinnvoll", lobte Bayer-Sportgeschäftsführer Simon Rolfes seinen Cheftrainer bei "Bild": "Zum einen sind nach dem Freiburg-Spiel kaum Spieler da, zum anderen ist es auch für den Trainer und seinen Stab eine gute Gelegenheit, um noch mal die Akkus richtig aufzuladen. Sie machen einen hervorragenden Job und dann tut es auch ihnen einfach mal gut, einige Tage abzuschalten."

Bayer Leverkusen hatte am vergangenen 26. Bundesliga-Spieltag mit 3:2 (2:1) gegen den SC Freiburg gewonnen und den Abstand zu Verfolger FC Bayern somit weiter aufrecht gehalten. Zehn Punkte trennen beide Teams voneinander.

Gleich 19 Profis von Bayer Leverkusen sind in der Länderspielphase mit ihren Nationalmannschaften unterwegs, darunter Florian Wirtz, Jonathan Tah und Robert Andrich für Deutschland. Zu den daheim gebliebenen gehören unterdessen Schienenspieler Jonas Hofmann und Winter-Neuzugang Borja Iglesia.

Zudem können Abwehrtalent Arthur und Angreifer Victor Boniface die Zeit nutzen, um in Ruhe an ihren Comebacks zu arbeiten. Der nigerianische Stürmer laboriert seit Wochen an einer Adduktorenverletzung.