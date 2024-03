Medien: Real Madrid legt neue Davies-Schmerzgrenze fest

IMAGO/Revierfoto

Davies könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Seit einigen Wochen wird Alphonso Davies verstärkt mit einem Abschied vom FC Bayern in Verbindung gebracht. Real Madrid gilt als das auserkorene Wunschziel des Linksverteidigers. Die Königlichen wollen für den 23-Jährigen aber offenbar nicht so tief in die Tasche greifen, wie bisher berichtet wurde.

Erst vor wenigen Wochen berichteten spanische Medien von einem dem FC Bayern bereits vorliegenden Angebot von Real Madrid. Die Rede war damals von einer Summe in Höhe von 35 Millionen Euro. Dies wurde jedoch lediglich als vorsichtiges Rantasten an die Situation bewertet. Die Überzeugung war: Die Königlichen werden ihre Offerte ganz sicher noch erhöhen.

Der Sender "Cadena Ser" berichtete daraufhin von einem Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro, das in der Pipeline liegen soll. Diese Summe sei gleichbedeutend mit der Schmerzgrenze des spanischen Spitzenklubs, hieß es. Laut "ESPN"-Informationen trifft das allerdings nicht ganz zu.

Davies hat Angebot des FC Bayern vorliegen

Der US-Sender behauptet am Donnerstag, dass die königliche Schmerzgrenze deutlich unter den 50 Millionen Euro liegt. Hier ist die Rede von einem Maximal-Angebot in Höhe von "nur" 40 Millionen Euro. Ein Betrag, der wiederum weit weg von den Münchner Vorstellungen liegen soll. Der deutsche Rekordmeister erhofft sich angeblich bis zu 70 Millionen für den 23-jährigen Kanadier.

Wo sich "ESPN" und diverse spanische Medien hingegen einig sind: Die Königlichen werden ihre Schmerzgrenze definitiv nicht überschreiten. Sollte der Betrag dem FC Bayern nicht hoch genug sein, werden die Madrilenen die Davies-Verpflichtung demnach abhaken.

Der sprichwörtliche Ball liegt zunächst aber beim Kanadier. Max Eberl bestätigte in dieser Woche, dass der FC Bayern ihm eine konkrete Offerte für eine Vertragsverlängerung vorgelegt hat. Ausgeschlagen hat Davies dieses noch nicht. Von einer bereits berichteten Einigung zwischen ihm und Real kann demnach auch nicht die Rede sein. Klar ist lediglich, dass das letzte Wort um die Davies-Zukunft noch lange nicht gesprochen ist.